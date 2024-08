Dinamo na Ljetnoj pozornici Oroslavja! Za navijače pripremili vrijedne nagrade i brojne zabavne aktivnosti

Iz Dinama su najavili da će sudjelovati na ovogodišnjem izdanju manifestacije Ljetna pozornica grada Oroslavja koja se održava od srijede 14. do nedjelje 18. kolovoza. Poznata po izdašnom kulturno-zabavnom programu, manifestacija okuplja brojne posjetitelje, a ovom je prilikom klub s Maksimira pripremio razne aktivnosti i događanja za sve uzraste. Prodajna i članska kućica bit će otovrena tijekom svih dana manifestacije. Posjetitelji će moći kupiti službene klupske artikle i učlaniti se u klub. Od srijede do petka kućica će raditi od 17.00 do 21.00 sat. U subotu i nedjelju radit će od 10.00 do 20.00 sati.

Poseban je događaj pripremljen za subotu 17. kolovoza, kad će svi posjetitelji od 10.00 do 20.00 sati imati priliku razgledati i fotografirati se s trofejima koje je Dinamo osvojio tijekom sezon 2023/24. Nedjelja 18. kolovoza rezervirana je za tomplu s fondom nagrada vrijednim više od 37 tisuća eura. Za tombolu je dinamo osigurao dva službena dresa (domaći i gostujući) iz aktualne sezone s potpisima igrača.

GALERIJA Dinamov spektakl u Zagrebu! Tisuće su u žarenoj atmosferi slavile s maksimirskim dečkima

Povrh toga, nekoliko Dinamovih prvotimaca doći će posjetiti manifetaciju, a od 19.00 do 20.00 sati družit će se s navijačima, fotografirati i dijeliti autograme kod Dinamove kućie. Nakon toga će na pozornici izvući dobitne brojeve za potpisane dresove i uručiti nagrade dobitnicima. Uz sve to, program će imati sportski dio u vidu 2. memorijalnog turnira "Vid Skitanić" koji će se održavati u subotu i nedjelju 17. i 18. kolovoza, a sudjelovat će i mladi uzrasti Dinamove nogometne škole.

U subotu 17. kolovoza na turniru će nastupiti polaznici Dinamove nogometne škole iz uzrasta limača. U nedjelju 18. kolovoza će na terenu zagirati zagići. "Pozivamo sve naše navijače i ljubitelje nogometa da nam se pridruže na Ljetnoj pozornici u Oroslavju i uživaju u ovom posebnom programu. Vidimo se u Oroslavju!", poručili su iz kluba.