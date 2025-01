Dinamo je na njemu zaradio milijune, a sad je iznenadio sve, evo gdje će nastaviti karijeru

Sve je bilo spremno za njegov dolazak na riječku Rujevicu, no Filip Benković (27) skrenuo je na drugu stranu svijeta. Nekadašnji stoper Dinama, čovjek koji je prije pet godina za 14.5 milijuna eura iz Maksimira prešao u redove engleskog premierligaša Leicestera sada je novi igrač švedskog kluba AIK.

Šveđani su ove nedjelje objavili kako su doveli "Big Bena", igrača koji je svojedobno upisao i jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju. Benković je sa Šveđanima potpisao ugovor na dvije godine, a kluba nije imao od ljeta kada je raskinuo ugovor s talijanskim Udineseom.

Puno se pisalo o mogućnosti njegova povratka na Maksimir koja je bila aktualna za vrijeme trenerskog mandata Nenada Bjelice. Poznato je da Bjelica itekako cijeni njegov rad, no do tog posla nije došlo iako je Benković bio slobodan na tržištu. Pisalo se da ga želi i Rijeka koja mu je poslala ponudu nakon odlaska Nike Galešića u Dinamo, no nije im odgovarao na ponudu pa ga nisu htjeli čekati.

Sve je bilo dogovoreno i s Eintrachtom iz Braunschweiga, Nijemci su već tu stvar nazivali sređenom, no dogodio se preokret. Benković je osvanuo u Švedskoj gdje će pokušati oživjeti karijeru.