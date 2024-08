Dinamo igra najskuplju utakmicu u povijesti! Zarada je golema

Jučer je u Nyonu održan ždrijeb play-offa Lige prvaka, a kuglice su bile naklonjene Dinamu, koji će na posljednjoj prepreci uoči skupina najelitnijeg nogometnog natjecanja igrati protiv pobjednika dvoboja Qarabag – Ludogorec. Iako nikoga ne treba podcjenjivati i kvalitetu treba pokazati na terenu, plavi su mogli znatno lošije proći jer im je prijetio i Galatasaray, koja prema Transfermarktu vrijedi čak 210,73 milijuna eura. Mogla je to biti i praška Sparta, čija je vrijednost (71,95 milijuna eura) također nešto veća od Dinamove (71,40).

Jakirović: Šanse su 50:50

Teško je reći tko će proći u susretu azerbajdžanskog i bugarskog kluba, kladionice im otprilike daju podjednake šanse, ali tko god dođe, Dinamo će biti favorit. Uostalom, nije Uefa prije nekoliko godina bez razloga hrvatskom prvaku tepala da je Real Madrid europskih kvalifikacija. Ipak, trener Jakirović, svjestan važnosti i uloga, spušta loptu na zemlju.

– Dobili smo dosta zanimljiv ždrijeb. Dva protivnika koja manje-više poznajemo, Ludogorec malo više jer smo se već susretali s njima. Qarabag smo pratili prošle sezone, kad je nesretno ispao od Leverkusena. Sigurno ćemo pratiti i analizirati obje utakmice, vidjeti tko će proći. Uz dobro skautiranje i analizu najbolje ćemo se pripremiti za ono što nas čeka. Ambicija se zna, želimo igrati u Ligi prvaka. To će biti 50:50 zasad, prva utakmica je u Maksimiru i napravit ćemo sve da pobijedimo i otiđemo na uzvrat sa što boljom prednošću jer se u prvoj utakmici neće ništa riješiti – rekao je trener Dinama pa dodao:

– Izbjegao se stres svih proteklih godina koji je bio u srpnju. Napravili smo dobre pripreme, odigrali prvo kolo, lijepo otvorili prvenstvo. Imamo još dvije utakmice da izbrusimo formu, nadam se da ćemo biti još bolji. Uvjeren sam da ćemo imati punu podršku, da će naši navijači napraviti sve da nam budu vjetar u leđa.

A igranje u Ligi prvaka nikad nije bilo isplativije! Zbog promjene formata Uefa je povećala i nagradne fondove europskih natjecanja pa bi plavi već ulaskom u skupine LP-a na računu imali oko 34 milijuna eura! Naime, Dinamo će sigurno dobiti 4,29 milijuna eura za nastup u play-offu Lige prvaka, a preskoči li tu stepenicu, Uefa bi ga nagradila s dodatnih 18,6 milijuna eura. Uz to, na temelju prosječnog renkinga, desetogodišnjeg koeficijenta i udjela iz marketinškog bazena Uefe, u blagajnu maksimirskog kluba moglo bi se sliti još otprilike 10 milijuna eura. Pod pretpostavkom da se tamo čak ništa ne napravi, na kraju grupnog dijela svaka momčad koja zauzme neko od devetog do 36. mjesta dobit će dodatni milijun eura. Kad se sve to zbroji, dobivamo računicu od 33,89 milijuna eura. Jasno, plavi puk nada se i dodatnoj zaradi od osvojenih bodova pa treba spomenuti da je svaki osvojeni bod vrijedan 700 tisuća eura (za pobjedu se dobiva 2,1 milijun). Pa ako Englezi utakmicu doigravanja za ulazak u Premiership zovu “najskuplja utakmica na svijetu”, mogli bismo reći da je ovo najskuplja u Dinamovoj povijesti!

Imali Bayer na konopcima

Predstavimo malo i potencijalne suparnike plavih. Ludogorec je maksimirskoj publici poznanica, već su triput spojeni u ždrijebu. U sezoni 2012./13. Dinamo je u kvalifikacijama za LP prošao nakon velike drame, pogodak odluke zabio je Domagoj Vida u 98. minuti. Sezonu poslije uspješniji je bio Ludogorec, koji je u slavio u obje utakmice grupne faze Europske lige (3:0, 2:1), dok je prije dvije sezone Dinamo u kvalifikacijama za LP slavio u oba susreta (2:1, 4:2). Današnji Ludogorec vrijedi 53,05 milijuna eura, a najskuplji su igrači Ganac Bernard Tekpetey, vrijedan šest milijuna eura, i Poljak Jakub Piotrowski (pet milijuna).

S Qarabagom se Dinamo nikad nije susreo, momčad vrijedi 16,48 milijuna eura, ali njihov prošlosezonski nastup u EL poziva na oprez. Naime, prošao je skupinu, zatim izbacio Bragu, a onda nes(p)retno ispao od Bayera iz Leverkusena, koji ih je pobijedio ukupnim rezultatom 5:4, s tim da je u uzvratu čak dva pogotka postigao u sudačkoj nadoknadi. Prva utakmica igra se u Maksimiru 20. ili 21. kolovoza, uzvrat je 27./28. kolovoza.