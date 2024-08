Dinamo ga nije htio, a sada za 11 milijuna ide u Englesku: Mladi hrvatski reprezentativac na korak do transfera karijere

Ante Crnac, bivši junior Dinama i nekadašnji igrač Slaven Belupa, na pragu je velikog transfera. Prema informacijama koje je objavio Fabrizio Romano, 20-godišnji napadač napušta poljski Raków i uskoro će potpisati za engleski Norwich City u transferu koji bi mogao doseći čak 11 milijuna eura. Dogovor između klubova je postignut, javlja najpoznatiji stručnjak za transfere.

Crnac je u Raków stigao prošlog ljeta iz Slaven Belupa, u transferu vrijednom 1,3 milijuna eura. Tijekom svoje jednosezonske avanture u Poljskoj skupio je 40 nastupa, postigao devet golova i upisao šest asistencija. Iako su se nedavno pojavile glasine da je njemački Werder zainteresiran za njegove usluge, Crnac će očito karijeru nastaviti u Engleskoj.

🚨🇭🇷 Norwich have completed deal to sign Ante Crnac from Rakow Częstochowa for €11m package.



