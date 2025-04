Dinamo već ima sve, a s Bobanom je dobio zadnji komad slagalice koji mu je nasušno falio

Zvonimir Boban ušao je u Dinamo. Već samo ta rečenica, bez da išta drugo napišemo, zvuči gordo. Naslov priče koja će tek biti napisana, a koja, barem naoko, i na izgovor, ne može promašiti. Formalno, legendarni kapetan plavih i hrvatske nogometne reprezentacije postaje predsjednik Uprave kluba od 1. lipnja. Tada će, kako je i obećao na kraju današnjeg, kratkog ali slatkog druženja s novinarima u plavom salonu, reći sve ono što je naumio otkako je i prihvatio poziv za povratak s Maksimira. U maniri gospodina, ali sportaša prije svega, nije htio govoriti ni o čemu vezanom uz aktualni trenutak kluba. Iako smo možda očekivali pokoji redak o sportskom direktoru, treneru, rezultatima, upravljačkim procesima, Boban je to ostavio za kasnije. Pokazao je samo još jednom zašto je lider s posebnim karakteristikama.

Da je drugačiji, da je odmah počeo o onome što ne valja, samo bi bacio kamen u vodu kojim bi uznemirio ionako netihu vatru koja buja u i oko Maksimira. Sučić i Ademi su, doduše, bacili presudan lonac vode golovima protiv Osijeka, ali daleko je to još od lokaliziranog požara. Zna i Boban da je situacija sada itekako delikatna, a uostalom i bit će vremena za priču kad i službeno preuzme uzde upravljanja. Dobio je povjerenje Izvršnog odbora, plavi upravnici su ga proklamirali kao novog vođu, a on će njima, kao i navijačkom puku to itekako znati vratiti.

Bez imalo okolišanja, Zvonimir Boban sa svojim vrlinama i vještinama vođenja, itekako dokazanim na svjetskoj razini, od Dinama može napraviti čudo. Iako je i 19 titula domaćeg prvaka u zadnjih 20 godina ravno tome, Boban ga bez problema može podignuti na još višu, svjetski prepoznatljivu razinu. Od plavih ubrzo može stvoriti "hrvatski Bayern", što će svakako biti po guštu navijačima, zbog kojih se nogomet i igra.

Kod njega neće biti alibi-rješenja, možebitnih pojačanja ili dovođenja igrača tek da ih se dovede. Rekli bismo kako je sto posto sigurno da će i sportski direktor i trener u njegovom mandatu biti Hrvati. Kao i većina igrača koje će dovesti barem u prvih nekoliko prijelaznih rokova. Zvone jako dobro zna što Hrvatska kao Dinamu najprimamljivije tržište igrača nudi, fanatično prati kompletan hrvatski nogomet i doma i vani, i to do mjere da već sada može uzeti papir i olovku na kojima će selektirati Dinamov sljedeći prijelazni rok. Mogli bismo reći čak i ovo - da je bio u klubu ranije, neki izrazito potentni hrvatski mladi igrači ne bi odlazili u lige izvan naše i u klub koji se ne zove Dinamo.

Dinamo tehnički, ionako već ima sve resurse koji su mu potrebni da bi bio ne samo serijski osvajač HNL-a s dvoznamenkastom razlikom u odnosu na najbližeg na ljestvici. Ima kadar, kako igrački tako i trenerski, ima kakvu-takvu infrastrukturu koja će u budućnosti sa stadionom i kampom biti samo još bolja, a ima i novca. Nije tajna da je blagajna puna, kao i da je neće previše uzdrmati eventualno neosvajanje titule prvaka ove sezone. Iako, tko sada može reći da dolazak plave ikone neće do kraja našpanati igrače Sandra Perkovića? Sad bi i oni koji možda ponekad nemaju osjećaj za plavi dres mogli do kraja ginuti za preostali 21 bod...

Zvonimir Boban je, zapravo, zadnji komad slagalice koji je nedostajao savršenom Dinamu. Naravno, procese koji će se dogoditi nikad ne treba unaprijed oslikavati, jer... Tko zna... Možda baš ispadne fijasko, možda se već s jeseni sve opet sruši, jer ne možemo znati hoće li Boban i ostatak društva koji će ga slijediti kliknuti. I dok ovo pišemo, zaista je teško povjerovati u išta drugačije od - čiste pobjede. Barem je Zvone taj koji ne pristaje na išta drugo od perfekcije.

Jasno, Bobanov povratak u Dinamo kristalno je bistra poruka rivalima, ponajprije Hajduku, Rijeci, pa i ostalima. Ove sezone uzmite nešto, ako išta mislite uzeti. Tko zna kad ćete opet imati priliku...