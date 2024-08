Dinamov uspjeh je pobjeda za čitav hrvatski nogomet. Profitirat će svi klubovi

Dinamo je opet dio europske nogometne elite i u našoj ćemo prijestolnici opet gledati Ligu prvaka. Kako to samo lijepo zvuči. U dvije utakmice plavi su, s ukupnih 5:0 svladali azerbajdžanski Qarabag. Plavi su deveti put izborili plasman u LP, a prije samo koji mjesec, izgledalo je kao da se Dinamov sustav raspada po šavovima. Upitno je bilo puno stvari, a bliska budućnost bila je neizvjesna jer su klub razdirale dvorske borbe, a smjer kojim će krenuti klub bio je, najblaže rečeno, neizvjestan. A kako sada ta projekcija izgleda slađe. Dinamova blagajna bit će bogatija za tridesetak milijuna eura, iznos koji za dulje razdoblje jamči toliko potreban mir. No, još važnije, plasman u elitno natjecanje opet će biti novi impuls našem klupskom nogometnom proizvodu. Posljedično, profitirat će cijeli naš ligaški sustav.

Mnogima u Hrvatskoj, pa i onima koji bi trebali skrbiti o našem nogometu, ovaj pojam zvuči pomalo apstraktno. A to su pojave koje, između ostaloga, usporavaju rast. Još jednom se pokazalo da je Dinamo, govoreći iz perspektive hrvatske lige, svemirski program za većinu ostalih klubova. To su stvari koje moramo rješavati, želimo li izbjeći da o sudbini našeg sustava odlučuju slučajnosti. Ovaj put se, na svu sreću, nisu upetljale neke više sile koje su Dinamu presuđivale toliko puta.

U nogometu postoji nešto drugo što čini razliku. A zašto je Dinamo nadigrao ovako dobrog suparnika? Dinamova prednost je europski autoritet koji se gradio zadnjih petnaestak godina. Nekada davno, plavi bi u ovakvim utakmicama doživjeli potop. No, taj autoritet je ovaj put sputao suparnika i sve je otišlo na stranu našeg prvaka.

Jer, u većem je dijelu utakmice Qarabag je reagirao kao dobro organizirana momčad. Azerbajdžanci su uspijevali nametnuti igru na polovici Dinama i s autoritetom raznovrsnog suparnika lagano igrati u opasnoj zoni. Ali za nešto više, unatoč odličnom dojmu, posebice u prvoj utakmici, nisu bili spremni. Namjerno neću kazati da nisu imali kvalitetu, jer ona postoji, no autoritet pobjeđivanja gradi se puno dulje. No, u ovom se tekstu možemo posvetiti ležernijoj emociji i slaviti neke Dinamove junake. Čak nije ni važno izdvajati pojedinačne učinke jer je Dinamo veći dio utakmice djelovao kao kompaktna momčad i pokazao gard. Još važnije, Jakirović je u susret ušao hrabrio i ofenzivno i to mu se isplatilo. Velemajstorski pogodak Marka Pjace otklonio je psihološki pritisak koji je, sasvim sigurno, osjećala ova momčad Dinama. A kakva je to samo karijera trebala biti da Marko nije imao nesreću teških ozljeda. Moć i talent koji posjeduje trebali su ga odvesti do najvećih svjetskih klubova.

