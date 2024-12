Dinamo dovodi igrača iz Wolfsburga, a evo kakva je situacija s odlaskom Markom Rogom

Dinamo od ove nedjelje ima novog trenera. Talijan Fabio Cannavaro (51) bit će novi šef stručnog stožera aktualnog hrvatskog prvaka. Plavi će ga predstaviti u petak, kada će se momčad okupiti na početku zimskih priprema za nastavak sezone. Nenad Bjelica smijenjen je odlukom Izvršnog odbora, pomalo neočekivano s obzirom da mu je IO prije desetak dana izglasao povjerenje na kratkom sastanku nakon utakmice Dinama i Varaždina.

Na plavima je sada na kompletiraju igračku križaljku, dovedu pojačanja i krenu u lov za Rijekom i Hajdukom koji imaju sedam bodova prednosti.

Niko Galešić pred potpisom je za Dinamo. Postalo je to jasno nakon što smo iz više izvora dobili potvrdu da je stvar u trokutu na relaciji Maksimir - Rujevica - igrač zgotovljena. Svi su zadovoljni, jedni financijski, a drugi novim igračem u kadru. Čeka se još samo onaj famozni "done deal" do kojega se stvar ne može proglasiti gotovom do kraja, već na onih 99 posto.

Spominjalo se da Marko Rog napušta klub, no Dinamo nije odustao od njega. Istekla mu je trenutna posudba, ali se vode razgovori i stalni su kontakti s agentom i klubom da se napravi produžetak posudbe do kraja sezone. Fabio Cannavaro ga želi u momčadi i samo se mora idućih dana naći model da nastavi u Dinamu.

Doznajemo i da je Bartol Franjić blizu dogovora s Dinamom za posudbu iz Wolfsburga do kraja sezone. Do kraja dana bi trebali svi detalji biti usuglašeni i trebao bi biti prvog dana priprema u Zagrebu na prozivci kod novog trenera.

>> Nenad Bjelica se oglasio nakon što mu je Dinamo uručio otkaz, evo što je poručio