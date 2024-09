Dinamo dovodi igrača iz Bundeslige! Evo o kome se radi i koji su detalji transfera

Dinamo je ovaj dio sezone do reprezentativne stanke zaključio izuzetno uspješno, bilo bi još ljepše za plave da su u nedjelju slavili na Rujevici što je svekolika javnost očekivala, no dobro, za Dinamo je važno da je ostao na prvom mjestu, da u derbiju nije izgubio i da mirno čeka nastavak sezone koji će se dogoditi u petak 13. na Maksimiru.

Jakir s 13 igrača

Tada slijedi novi derbi, na Maksimir stiže Hajduk, a spomenuta svekolika javnost već sada drži da će to plavi s lakoćom riješiti protiv neuvjerljivog Hajduka. No, to je kriva postavka, koliko god Dinamo bio jak, nikoga ne smije podcijeniti i kad ne igra na sto posto, ulazi u probleme. Ako je utakmica s Osijekom bila derbi (upitno jer je Osijek osvojio samo jedan od 15 mogućih bodova), pa je derbi bio i s Rijekom, u te dvije utakmice vidjeli smo da Dinamo baš ne može računati na šetnju kroz HNL. Jer, u Osijeku je slavio u posljednjim trenucima, na Rijeci je lošim igrom u drugom poluvremenu tek izvukao bod.

Dakle, ako se muči protiv slabašnog Osijeka, ako grogiranu Rijeku od nokauta u Ljubljani i 0:5 poraza ne može dotući kad već vodi i ima prilike za konačnu egzekuciju, onda u najavama treba biti jako oprezan. Stoga je možda taj remi dobro došao i treneru Jakiroviću, koji tijekom ove stanke može planirati kako će u nastavak prvenstva.

Planirati može, ali puno raditi baš i ne može jer su mu se igrači razletjeli po raznim reprezentacijama.

– Mislim da će nas ostati 13 – ustvrdio je Jakirović nakon utakmice s Rijekom.

Dakle, ništa ozbiljno i temeljito u pripremi za ono što plave čeka neće moći raditi. A morat će dobro smišljati plan za utakmice koje dolaze, plavi ulaze u ludi ritam pa će u 20-ak dana nakon ove stanke odigrati sedam utakmica, sve do sljedećih reprezentativnih akcija. Tu leži nova opasnost za Dinamo jer njegovi konkurenti u HNL-u uredno su se oprostili od europskih obveza svojim jadnim izdanjima, pa će u nastavku prvenstva biti opasniji.

Sam početak nastavka sezone za Dinamo je spektakularan, taj petak 13. valjda neće biti nesretan u susretu s Hajdukom, to za Dinamo nikako ne bi bilo dobro jer onda slijedi gostovanje kod Bayerna.

Plavi si ne mogu dopustiti da protiv Splićana istrče s mislima na njemačkoga giganta, HNL bi im morao biti prioritet. Nakon Bayerna slijede utakmice sa Slavenom Belupom, Lokomotivom, Monacom, Varaždinom, a i s Banjolama.

Sigurno plavima neće biti lako sve to odraditi, ali to su si sami željeli i priuštili, zaradili ogroman novac, a sad se treba i dalje dokazivati. Koliko god se plave proglašavalo drugom dimenzijom za ostatak lige, pokazalo se da će se ipak morati pomučiti, da HNL baš neće biti šetnica ako ne budu na maksimalnoj razini. Koliko god smo rekli da plavi imaju velik, nikad veći tako kvalitetan kadar, očito je da još nešto fali. Eto, u Rijeci nisu imali desnog beka dok Ristovski nije ušao, ali na poziciju stopera, nisu imali ni lijevo krilo jer nije bilo Pierre-Gabriela i Ogiware.

Dolazi igrač iz Augsburga

Još je nekoliko dana do kraja prijaznog roka (završava 5. rujna) i plavi još traže nove igrače koji bi im mogli pomoći u toj teškoj i utakmicama napučenoj sezoni. Zna se da traže još jednog napadača koji bi pomogao Petkoviću i Kulenoviću, a nije lako naći igrača koji će biti tek treća opcija. Pojavila se informacija da plavi dovode Nathanaëla Mbukua, igrača Augsburga koji ima putovnicu DR Konga.

Riječ je o 22-godišnjem igraču koji je rođen u Francuskoj, a primarna pozicija mu je lijevo krilo, može igrati i desno, pa i kao ofenzivni vezni. Pomalo čudno jer Dinamo zasad ima hrpu igrača koji igraju na krilnim pozicijama, no možda u Mbukuu vide potencijal. Trebao bi doći na posudbu, s opcijom otkupa od Augsburga, za koji je odigrao tri utakmice, što i ne čudi jer je bio na posudbi u Saint-Étienneu, gdje je upisao 21 nastup uz četiri pogotka i dvije asistencije. Vrijednost po Transfermarktu mu je dva milijuna eura.

A u ovih nekoliko dana do kraja prijaznog roka možda bude još imena, sportski direktor Marko Marić ima užareni telefon.