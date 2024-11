Dinamo bi mogao ispasti i ako dobije Škote. Hrvatskog prvaka koštat će sekunda nepažnje?

Ništa još nije izgubljeno za Dinamo u najprestižnijem europskom natjecanju. Hrvatski prvak sa sedam bodova na kontu nakon pet odigranih kola i dalje ima solidnu šansu za prvi prolazak u nokaut-fazu Lige prvaka u klupskoj povijesti. I ovako i onako europska sezona Dinama iza sebe nosi pozitivnu ocjenu, kako god završila, no naravno da sada postoji velika želja za prolaskom dalje kad je on toliko blizu.

Nakon domaćeg poraza protiv Borussije Dortmund (0:3), Dinamu je šansa za prolazak u nokaut-fazu pala s 58 na 45 posto prema izračunu statističke platforme Football Meets Data. Međutim, i dalje je s tih 45 posto riječ o velikom skoku kad uzmemo u obzir kakve su šanse bile poslije prvog kola, tek osam posto. Po toj metrici vjerojatnosti za prolaz dalje Dinamo se nalazi na 26. mjestu ljestvice Lige prvaka, dakle samo dva mjesta ispod crte. Ispod Dinama, od 27. do 36. mjesta na ljestvici vjerojatnosti svi klubovi imaju deset ili manje procijenjene šanse za prolaz, a to su redom Šahtar, Crvena zvezda, Sparta Prag, Girona, Sturm, Leipzig, Bologna, Salzburg, Young Boys i Slovan.

