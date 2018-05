Dejan Radonjić je za obranu plavih bio poput Usaina Bolta!

Sakrili su u Dinamu sve što su pripremili za proslavu naslova prvaka. No, znamo da je puno toga bilo spremno, svi su u Maksimiru bili uvjereni da će plavi upisati pobjedu nad Lokomotivom i tako matematički osigurati naslov prvaka.

Kad ono, plavi su od lokosa doživjeli drugi debakl zaredom, nakon što su u ožujku matirani s 4:1 u Maksimiru, sad su u Kranjčevićevoj izgubili s 3:1, sedam komada su dobili od svoje ‘filijale’ u dvije utakmice. I što je još gore, Rijeka je na samo četiri boda.

- Kad god igraju Lokomotiva i Dinamo, priča se o odnosima dvaju klubova, a mi samo svojom igrom možemo demantirati takve priče, i mislim da smo to i ovom utakmicom napravili. Mogu samo reći da sam ponosan na svoje igrače, na sve što su napravili. Nadam se da će većina ostati na okupu, i uz nekoliko pojačanja sljedeće sezone, možemo se boriti za nešto više od petog mjesta – opravdano je sretan bio trener Lokomotive Goran Tomić.

A sada protiv Rudeša

Kako i ne bi bio, u zadnjih šest utakmica ostvarili su pet pobjeda i remi. O čemu Dinamo može samo sanjati, plavi su prosuli gotovo sve što su mogli, jedino dobro što su napravili je pobjeda na Poljudu.

I ona im je spas za ovo prvenstvo. Iako, kako igraju, ne bismo se kladili da neće imati velikih problema u dvije utakmice koje su pred njima, idu razigranom Rudešu pa dočekuju tvrdi Inter. Budu li ‘sjajni’ kao protiv Lokomotive, nemaju se razloga nečemu nadati. A bili su očajni, šuplji poput ementalera u defenzivi, spori kao potpisnik ovih redaka, neprecizni u prilikama ‘do bola’.

Moguće da ih je rani gol suparnika šokirao. Kako im je igrač Lokomotive pobjegao, pomisli su da su našli Usaina Bolta. Ali ne, bio je to Dejan Radonjić. Izborio se za loptu na polovici terena, kod aut linije, ‘okrenuo’ je Rrahmanija i pobjegao mu kao brzi vlak, te krasno pogodio suprotni kut već u četvrtoj minuti. I kako to već u reklamama ide – ali, ni to nije sve.

Opet je Radonjić pobjegao kao zec nekom debelom psu, bilo je smiješno gledati kako ga Rrahmani pokušava sustići.

Sada je njegov udarac na gol-liniji zaustavio Benković, ali je odbijanac pospremio Krstanović, drugi bivši igrač Dinama. U tim trenucima Lokomotiva je od plavih radile ‘bedake’. Pokušavali su plavi, imali su šanse, ali nisu znali zabiti, promašivali su, pa je branio Hendija...

Najveća sreća za Dinamo trebala je biti ozljeda Dejana Radonjića, no taj dečko sve je napravio u 35 minuta koliko je igrao. I u nastavku je Dinamo pokušavao, promašivao, pogađao prečku i vratnicu, a Lokomotiva prijetila iz kontranapada. Bila je to utakmica u kojoj smo mogli vidjeti triput više golova negoli smo vidjeli, a vidjeli smo četiri, jer je Soudani zabio iz jedanaesterca, a u sudačkoj nadoknadi bivši, ali i budući igrač Dinama Ivan Šunjić pogodio je za konačnih 3:1.

Može li naslov izmigoljiti?

Dinamo je imao 13 pravih prilika, čak 23 udarca, od toga 14 u okvir gola, ali mala je i Lokomotiva koja je mogla i unakaziti plave, kao da i ovih 3:1 nije dovoljno grozno, jer i domaćini su imali 15 udaraca (devet u okvir).

- Strašno sam razočaran, jako smo loše ušli u utakmicu, primili dva brza gola i očito smo ostali šokirani. Osim razočaranja, nemam puno toga za reći. Trebat će nam par dana da izađemo iz ovog šoka, jer vjerovali smo da ćemo slaviti i osvojiti naslov prvaka. No, spremit ćemo se za sljedeću utakmicu i uvjeren sam, proslaviti naslov – kazao je trener Dinama Nikola Jurčević kojeg smo pitali je li Rrahmani jeo ovih dana s obzirom na to kako je igrao.

- Ne bih nikoga apostrofirao niti ulazio u dublju analizu, svi smo mi krivi, u prvom redu ja, jer sam pripremao momčad za utakmicu.

Istina, trener ne može biti aboliran, nije prvi put da mu momčad ovako očajno ulazi u utakmicu, i to je dio rada trenera. Možda je vrijeme da pokaže i čvrstu ruku kako mu iz šaka ne bi izmigoljio naslov prvaka.

