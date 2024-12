Dani Olmo na silu odlazi iz Barcelone? Znao je u što se upušta, ali nije vjerovao da će mu to napraviti

Za 2024. godinu uspjeli su ga nekako registrirati, ali već za 2025. to će teško učiniti. Nevjerojatna bi se situacija mogla dogoditi nekadašnjem igraču Dinama, danas 26-godišnjem Daniju Olmu. Prvak Europe sa Španjolskom prošlog je ljeta iz RB Leipziga prešao u katalonski ponos za 60 milijuna eura. Zaradio je i Dinamo svojih 6 milijuna na tom poslu, konkretno - 20 posto od zarade Leipziga na transferu iz Dinama koji je bio 21 milijun eura.

No, odigrao je u Barceloni do sada svega 12 utakmica i zabio šest pogodaka. Nije izvjesno da će nakon domaćih dvoboja s Leganesom i Atletico Madridom odigrati još koju, jer za nastupe u idućoj kalendarskoj godini nije registriran. Vraća se tako Barcelona mučenju po financijskom fair-play režimu koji je u Španjolskoj itekako rigorozan. Ako Barca ne dokaže vrhu La Lige da raspolaže s dovoljno novca za kvalitetno poslovanje u idućoj godini, Olmo neće moći biti registriran.

Sada je Olmo prijavljen samo zato što nisu prijavljeni Ronald Araujo i Andreas Christensen koji zbog težih ozljeda i tako ne igraju, no vratit će se do kraja sezone. Uvjetna prijava Olmu ističe s krajem godine, a isti igrač ne može u tijeku jedne sezone dvaput biti registriran za isti klub. Tek ako do 31. prosinca Barcelona uspije zapravo produžiti Olmovu registraciju, moći će igrati.

Dojam je da je Olmo po dolasku iz Njemačke znao da bi mu se ovo moglo dogoditi. Kao da ni sam nije vjerovao da će ga u Barceloni pustiti da drugi dio sezone provede na tribinama. Podsjetimo, Barcelona je nedavno potpisala bogati sponzorski ugovor s Nikeom i prodala sve VIP-lože za novi Camp Nou. Vjeruje se da će uspjeti iznaći sredstva kako bi svi igrači mogli igrati i u nastavku sezone, no cijela priča još je itekako u zraku. Konkretno, za registraciju Olma potrebno je da u knjigama bude zavedeno još oko 50 milijuna eura.

Ako se dogodi da ga ne registriraju, Olmo u ugovoru s Barcelonom ima ugrađenu posebnu klauzulu. Ona mu jamči instantni raskid ugovora ako se pojave problemi s registracijom.