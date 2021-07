Danac piknuo u bolnu točku Engleza: Je li dosad bio kući?

Engleska i Danska večeras će na Wembleyju od 21 sat odlučivati o drugom finalistu Europskog prvenstva. Pobjednika tog ogleda u nedjeljnom finalu čeka Italija koja je sinoć bila bolja od Španjolske.

A zanimljivu uvertiru u drugi polufinalni susret ponudio je danski vratar Kasper Schmeichel koji inače brani za premierligaša Leicester City. Danac je zapravo spustio Englezima nakon pitanja novinara kako će spriječiti da se nogomet vrati kući, tamo gdje je i počeo.

Nakon što je novinar ponovio često spominjanu frazu "Its coming home" (Vraća se kući) Schmeichel je uzvratio pitanjem:

- Je li ikad bio kući? Ne znam jeste li ga ikad osvojili...

Kasper Schmeichel was asked what it would mean to stop football from 'coming home' ... 😅 pic.twitter.com/0AAwNr8J0L