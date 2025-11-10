Naši Portali
BREAKING
Drama kod Jastrebarskog: Netko pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu
MIJENJAJU SE PRAVILA

Ovo što Fifa planira napraviti nije korektno prema Hrvatskoj, Dalić: Bolje da šutim...

Varaždin: Zlatko Dalić u svojoj novootvorenoj trgovini
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.11.2025.
u 11:35

"Možda je bolje da šutim, da se 20 dana prije ždrijeba mijenja, bolje da šutim," kazao je na novinarskoj konferenciji.

U posljednja dva susreta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, protiv Farskih Otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici, hrvatska reprezentacija mora osvojiti barem bod kako bi i matematički izvadila vizu za SP.

"Vatrene" samo milimetri dijele od plasmana na sedmo svjetsko prvenstvo i moralo bi se dogoditi “čudo nad čudima” da Dalićevi odabranici ostanu bez vize za SAD, Kanadu i Meksiko.

Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri boda manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Ispred Hrvatske još su dvije utakmice, dok Česi imaju još jedino domaći ogled protiv Gibraltara.

Kada bi odabranici izbornika Zlatka Dalića izgubili obje utakmice, a Češka slavila u Olomoucu tada bi se obje ekipe bodovno poravnale sa po 16 bodova, pa bi odlučivala razlika pogodaka. Hrvatska je trenutačno na +19, a Češka na +4.

U hrvatskom taboru mogu staviti šampanjac na hlađenje i početi pripremati slavljeničku proslavu na Rujevici.

Dalića više brine najavljena promjena u sustavu određivanja nositelja na SP-u. Hrvatska u ovom trenutku "pleše" između prve i druge jakosne skupine, međutim FIFA u posljednji trenutak planira promijeniti pravilo o određivanju jakosnih skupina, što "Vatrene" gura u nepovoljnu poziciju.

Prema medijskim nagađanjima, FIFA priprema promjenu prema kojoj reprezentacije iz dodatnih kvalifikacija više ne bi automatski išle u zadnju jakosnu skupinu, nego bi bile smještene u jakosnu skupinu koja po koeficijentu pripada najboljoj reprezentaciji iz njihovog puta u dodatnim kvalifikacijama.

To bi značilo da se ispred Njemačke i Hrvatske ugurala Italija, koja gotovo sigurno neće biti prva u svojoj skupini jer Norveška ima puno bolju gol razliku, a i u međusobnom dvoboju je slavila 3-0, pa će put na SP tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

Izbornik Zlatko Dalić nije želio previše komentirati najavljene promjene.

Iz krovne organizacije svjetskog nogometa nema službene potvrde, no uskoro će sve biti poznato jer je ždrijeb skupina 5. prosinca u Washingtonu.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će za Hrvatsku 14. od 16 mogućih velikih natjecanja, propustili smo samo EP 2000. u Belgiji i Nizozemskoj, te SP 2010. u Južnoj Africi.

Bit će to ukupno sedmi SP za “Vatrene”, a na dosadašnjih šest osvojili su tri medalje – srebro (2018) i dvije bronce (1998, 2024).

Zlatko Dalić Hrvatska reprezentacija

