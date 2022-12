Dalić poželio Japan, čudo mu se dogodilo, ali evo zašto se ne treba unaprijed veseliti utakmici s njima

Senazcionalni rasplet grupe E gledali smo večeras u Kataru s posebnom pozornošću jer ta se skupina križa s onom Hrvatskom (F) u kojoj je naša momčad poslijepodne remijem s Belgijom izborila plasman u osminu finala koju igra u ponedjeljak u 16 sati s prvoplasiranom ekipom skupine E.

Sve koje ste pitali prije tri sata gotovo sa sigurnošću su vam mogli reći bit će to derbi Furije i Vatrenih, i zaista u prvom poluvremenu izgledalo je tako. Već u 11. minuti poveli su Španjolci pogotkom Morate i vjerojatno su u tim trenutcima hrvatski reprezentativci i javnost počeli pripremati živce za utakmicu s momčadi s kojom smo se toliko puta namučili.

Ali, sjajni Japanci samurajskom su disciplinom i snagom preokrenuli u desetak minuta drugoga dijela i moćno konkurirali sjajnoj Španjolskoj te pobijedili s 2-1.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Japan v Spain - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 1, 2022 Japan's Ritsu Doan celebrates scoring their first goal with Ao Tanaka and Kaoru Mitoma REUTERS/Jennifer Lorenzini Photo: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Razveselilo je to mnoge, ne sumnjamo, ali Japanaca se treba čuvati i kad darove nose.

Naime, ta momčad nije toliko poznat protivnik europskim momčadima, a samim time pomalo ispadaju iz fokusa. No, imaju jako puno toga za ponuditi. Iako nisu gromade poput Lukakua, brzina i tehnika na strani je ove momčadi kao i velika mentalna snaga koju su demonstrirali i večeras protiv Španjolske.

Nije im se pojavila crna rupa, nisu niti zadrhtali već su ponudili sjajnu nogometnu partiju i zasluženo se plasirali u osminu finala. Podsjetimo, da su isto učinili i velikoj Njemačkoj.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 18.06.2006.., Nurnberg, Njemacka a- FIFA svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska - Japan 0:0. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: strukisa 18.06.2006., Nurnberg, Njemacka - Svjetsko prvenstvo u nogometu, utakmica Hrvatska - Japan. Kolinda Grabar Kitarovic. rPhoto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gledamo li povijest susreta, Japan i Hrvatska su igrali samo tri puta. 1997. Japan nas je porazio 4-3, godinu dana kasnije brončani Vatreni svladali su ih 1-0 golom Davora Šukera na SP-u, a u Njemačkoj na SP-u 2006. s njima smo remizirali 0-0, tako da imamo neutralan učinak.

Morat će se stoga puno toga analizirati sljedećih dana u stožeru Hrvatske kako bi se pripremio pravi odgovor na ekipu s Dalekog Istoka.

Ali, ima jedno veliko ali. Hrvatska nije Španjolska, niti Njemačka. Hrvatska je za razliku od svih prethodno nabrojanih momčadi na ovaj SP došla sa srebrom iz Rusije. Hrvatska igra sjajan nogomet i ima iskustvo velikih natjecanja, iskustvo senatora poput Modrića, ali i mladost i genijalnost poput Gvardiola, zato nas u ponedjeljak od 16 sati očekuje pravi nogometni spektakl.

