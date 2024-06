Dalić: Moramo popraviti nekoliko stvari uoči Eura. Dva igrača su budućnost Hrvatske

U prvom pripremnom susretu uoči EURO-a u Njemačkoj, hrvatska nogometna reprezentacija je na riječkoj Rujevici pred 8.000 gledatelja pobijedila Sjevernu Makedoniju sa 3-0. Vatreni su rutinski odradili posao protiv suparnika koji je trebao biti priprema za Albaniju s kojom se Hrvatska, uz Italiju i Španjolsku, nalazi u grupi B.

Prva dva gola za Vatrene zabio je Lovro Majer. Prvog u 10. minuti iz slobodnog udarca s više od 20 minuta, a drugog u 45. minuti nakon sjajne asistencije Brune Petkovića petom. Konačnih 3-0 u 80. minuti je postavio ljubimac Rujevice, Marco Pašalić postigavši prvijenac u hrvatskom dresu.

- Čestitam dečkima, napravili smo sve što smo htjeli. Dobra utakmica, iako nije ono što trebamo i želimo, mogu biti zadovoljan. Majer? Igrao je jako dobro i zabio dva gola, bio je rastrčan i bilo ga je po cijelom terenu. I drugi dečki su bili na svom nivou treninzi su bili drugačiji nego utakmica, u nekim stvarima nismo bili dobri, trebali smo imati više agresije i stajati bliže igraču, ali to je normalno u ovoj fazi. Baturina? Treba se navikavati na teže utakmice, znamo njegove kvalitete i željeli smo vidjeti kako će se prilagoditi. Kovačić? On je fantastičan, lijepi jubilej za 100. nastup, drago mi je da smo to obilježili i proslavili- Želim mu još puno dobrih utakmica - rekao je izbornik Zlatko Dalić i dodao:

- Baturina je kroz Dinamo pokazao da može biti glavni igrač i nositelj igre. Htio sam njega i Kovačića kao zadnje vezne da igra u oba smjera. Najbolja pozicija mu je možda iza napadača, ali ima budućnost i kao povučeniji veznjak. On i Sučić su igrači koji će idućih desetak godina nositi hrvatsku reprezentaciju kada se neki igrači povuku. Mislim da su njih dvojica nasljednici ove zlatne generacije.