Dalić je preuzeo Hrvatsku kad je nitko nije htio voditi, a sada ide prema nestvarnom rekordu

Zlatko Dalić, sada je to već gotovo sigurno, ostaje na klupi Hrvatske te će voditi vatrene na putu do Svjetskog prvenstva u Americi. Njegov niz od 87 utakmica još će se produljiti, a on bi već sljedeće godine trebao stići do nestvarnog jubileja od 100 utakmica! Od svih aktualnih europskih izbornika dulji niz na klupi reprezentacije imaju samo Didier Deschamps (156 utakmica na klupi Francuske od 2012. do danas) te Gareth Southgate s 98 utakmica na klupi Engleske od 2016. godine. Svjetski rekorder je Oscar Tabarez, koji je Urugvaj od 2006. do 2021. vodio na 194 uzastopne utakmice). Gledajući najveće nogometne države Europe, stanje je ovakvo: rekorder Njemačke je Joachim Löw (198 utakmica od 2006. do 2021.), Engleske Walter Winterbottom (139 od 1946. do 1962.), Španjolske Vicente del Bosque (114 od 2008. do 2016.). U Francuskoj je rekorder već spomenuti Deschamps, a još samo jednom utakmicom Dalić može dostići rekordera Italije, prvaka svijeta iz 1982. godine Enza Bearzota, koji je samostalni izbornik azzura bio na 88 utakmica, od 1977. do 1986. godine.

Što se pak tiče hrvatskih izbornika, Dalić je i tu uvjerljivo prvi. Još u lipnju prošle godine dostigao je legendarnog Miroslava Ćiru Blaževića, koji je vatrene vodio 72 puta od 1994. do 2000. godine. Slaven Bilić, baš poput Ćire, na klupi je bio šest godina (2006. do 2012.), no on je pritom skupio 65 nastupa, odnosno sedam manje od Ćire. Četvrto mjesto, s po 25 utakmica, dijele Cico Kranjčar i Ante Čačić.

Dalić je hrvatski rekorder i po vremenu provedenom na izborničkoj funkciji jer preuzeo ju je prije šest godina, osam mjeseci i 22 dana, uoči presudne utakmice s Ukrajinom 2017. godine, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Preuzeo je klupu vatrenih u trenucima kada je nitko nije htio, teško je bilo tada zamisliti da će porušiti sve rekorde i izdržati toliko dugo na klupi. A pogotovo nitko tada nije mogao predvidjeti da će u tom razdoblju osvojiti i dvije svjetske medalje, srebro u Rusiji te broncu u Kataru. Neka nas Dalić povede i na svoj treći SP, a tada će imati već debelo iznad 100 "kapica" na klupi Hrvatske.