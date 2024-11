Član Uprave Dinama zarađivao najmanje 5000 eura mjesečno, a sada će skupo platiti svoju naivnost...

Danijel Tomačić od prekjučer više nije član Uprave Dinama, nakon što ga je na preksinoćnjoj sjednici smijenio Izvršni odbor kluba iz Maksimirske 128. Povod otkaza bilo je to što je Tomačić bio delegat na utakmici 1/16 finala Hrvatskog kupa između Samobora i Lokomotive odigrane 11. rujna ove godine, a to se protivi članku 115. Zakona o sportu koji takve radnje ocjenjuje kao sukob interesa. Dinamo je zbog toga odlučio smijeniti Tomačića koji je u klub kao član Uprave ušao u ožujku prošle godine.

Dobar rasplet za Dinamo

No, priča je po Tomačića puno gora nego što se na prvu činilo, jer dojučerašnji član Uprave u prekršaju nije bio jednom, već više od 50 puta! Zvuči nestvarno, ali toliko je puta Tomačić bio delegat na utakmicama na kojima to nije smio zbog Zakona o sportu. Naime, Tomačić je član Uprave Dinama postao 11. ožujka 2023., a po članku 115. Zakona o sportu godinu dana prije toga nije smio biti službena osoba u nekom od natjecanja pod ingerencijom HNS-a. Ali, on je to bio čak 57 puta! Što znači da je pri potpisivanju ugovora s Dinamom očito prešutio tu informaciju. Ili ga je njegov tadašnji šef Nikola Hanžel krivo savjetovao...

Uglavnom, pri potpisivanju ugovora prekršio je prisilnu odredbu Zakona o sportu, a koja sa sobom povlači ništavnost samog ugovora kojeg je potpisao kada je postao član Uprave.

U Zakonu o sportu pod "Zaprekama za obavljanje poslova organiziranja i vođenja sportskog natjecanja" pod člankom 115. stoji:

"Sudac u nogometu, košarci, rukometu, odbojci i vaterpolu ili osoba koja je u posljednjih godinu dana sudjelovala u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja u tom sportu ne može biti – član upravljačkog tijela sportskog kluba."

Prije toga, isti Zakon o sportu, u članku 25. gdje se objašnjava tko su službene osobe koje sudjeluju u organizaciji i vođenju sportskog natjecanja, navodi:

"Službene osobe koje sudjeluju u organizaciji i vođenju sportskog natjecanja su sportski sudac, sportski delegat, sportski povjerenik ili druge osobe utvrđene općim aktom nacionalnog sportskog saveza."

Zanimljivo, Tomačić je kao delegat nastavio zarađivati i poslije zaposlenja u Dinamu, vidio je to kao dodatan izvor prihoda! Sudio je utakmice seniora, pionira, kadeta, svega što su mu dali, ne birajući rang natjecanja... Pa je tako obilazio mjesta poput Slunja, Vojnića, Žakanja i punio si mjesečni budžet. Nevjerojatno! Nadamo se samo da je imao toliko pameti da to ne čini u službenoj trenirci Dinama.

Zaista je nestvarno da je član Uprave Dinamo bio toliko naivan, rekli bismo čak i neinteligentan, da nije vidio nikakav sukob interesa u tome da bude delegat i na utakmicama klubova koji su čak direktni rivali maksimirskom klubu. Kao što je to bilo nedavno na utakmici kupa između Samobora i Lokomotive, u istom natjecanju gdje se bori i Dinamo.

Ta nevjerojatna naivnost (ili lakomost) sada ga je koštala posla, a ako je logično suditi, Dinamo itekako ima osnova zatražiti povrat svih plaća koje je kao član Uprave Tomačić dobio od tog 11. ožujka 2023. A idemo li dalje, mogu tražiti i povrat novca koji je klub na njega potrošio vodeći ga na mnogobrojna gostovanja...

Inače, Tomačić je član Uprave trebao ostati do ožujka 2027., pa je ovaj rasplet dobar za Dinamo, jer maksimirski će klub uštedjeti na njegovoj plaći koja sigurno nije manja od 5000 eura neto mjesečno. Ovakav je rasplet za maksimirski klub dobar i zato što je Tomačić bio čovjek Nikole Hanžela i uopće se nije uklapao u novi, transparentniji i narodu bliskiji Dinamo. Nije tajna da je Tomačić posljednjih mjeseci bio samo fikus u Dinamu, bez ikakvih ovlasti. Ustvari, bio je samo ostavština stare vlasti, čovjek od povjerenja Nikole Hanžela koji je Tomačića, ni krivog ni dužnog, pogurao u Upravu u ožujku 2023., godinu dana prije nego je u klub stigla sadašnja vlast predvođena Velimirom Zajecom.

Ne miri se s otkazom

Navodno se Tomačić još ne miri s otkazom, ali bojimo se da nema ni promila šanse osporiti prekjučerašnju odluku Izvršnog odbora Dinama. Jer, nema nikakvog spora da je sve vrijeme kršio Zakon o sportu.

I za kraj, pomalo smiješna, ali ustvari tragična informacija. Tomačić i ove subote ima zakazan fuš, određen je za delegata utakmice NK Oštarije - NK Mrežnica u 2. županijskoj ligi! Sada, kada mu je izglasan otkaz, konačno više neće kršiti Zakon o sportu, što je činio posljednje dvije. Naravno, postavlja se pitanje i odgovornosti ljudi iz HNS-a koji su ga delegirali te u tome nisu vidjeli ništa spornog. Ali, taj problem će rješavati Hrvatski nogometni savez...