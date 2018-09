Čilić: Publika u Zadru opet će nas, kao 2016., nositi do pobjede

Dobro jutro – u ime ITF-a pozdravio je okupljene ispred crkve sv. Donata u Zadru Kris Dent i to na hrvatskom, zbog čega je pobrao pljesak okupljenih.

Tako je u predivnom ambijentu starohrvatskih građevina započeo službeni ždrijeb polufinalnog dvoboja Davisova kupa između Hrvatske i SAD-a, što će se od petka do nedjelje održati pokraj dvorane na Višnjiku.

Nakon što su izbornici nominirali igrače za pojedinačne susrete, na red je došao odgovor na najzanimljivije pitanje: tko će prvi na teren?

I doznasmo da će dvoboj danas u 11 sati (HTV 2) otvoriti Borna Ćorić, 18., i Steve Johnson, 30. tenisač svijeta. Nakon njih će igrati Marin Čilić (6.) i Frances Tiafoe (40.).

– Iskreno, svejedno mi je što igram prvi, u prijašnjim sam mečevima uglavnom igrao drugi. Najvažnije je da smo se dobro pripremili za ovaj dvoboj, pun optimizma očekujem prvi susret – rekao je Borna Ćorić koji je svoj jedini dosadašnji dvoboj protiv Johnsona, lani u Roland Garrosu, izgubio.

– Istina, Johnson mi nije ostao u dobrom sjećanju. Igrao sam dobro, no nije bilo dovoljno za pobjedu. Nisam pratio njegove igre posljednjih mjeseci, no mislim da su sada odnosi ipak drugačiji. Ja sam bolji igrač nego što sam to bio prije godinu i pol dana – kaže Borna.

– Ovdje nam je prije dvije godine bilo odlično, ozračje protiv Francuza bilo je fantastično. Ne sumnjam da će tako biti i ovaj put. Zadar je pravi sportski grad i ima strastvenu publiku – riječi su našeg najboljeg tenisača Marina Čilića koji nije iznenađen što je drugi gostujući igrač u singlu Tiafoe.

– Querrey je u lošijoj formi, očekivali smo to.

Za subotnji susret parova (14 sati) izbornik Željko Krajan nominirao je Ivana Dodiga i Matu Pavića, a za Amerikance će igrati Mike Bryan i Ryan Harrison.

