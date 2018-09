Hrvatska protiv SAD-a: teniski Brazilci su za nas male mace

Ono što su Brazilci u nogometu, Mađari u vaterpolu, Francuzi u rukometu, to su Amerikanci u tenisu, preciznije: u Davisovu kupu. Uvjerljivo su najuspješnija nacija s čak 32 trijumfa (Australija 28) u tom prestižnom natjecanju koje je prvi put odigrano 1900. godine.

Tada su za Davisov pokal Amerikanci u Bostonu pobijedili Britansko otočje s 3:0. Jedan od prvih američkih igrača zvao se Dwight Davis, on je vlastitim novcem kupio prvi trofej pa je po njemu to svakogodišnje prvenstvo teniskih reprezentacija i dobilo ime.

No, da bismo bolje razumjeli početnu dominaciju Amerikanaca, treba spomenuti i to da je sve do 1972. godine aktualni pobjednik samo jednom pobjedom mogao obraniti naslov.

Nekad je bilo kao u šahu

Šampioni su, naime, branili naslov protiv izazivača (slično kao u šahu). Današnja struktura Davisova kupa, sa Svjetskom skupinom od 16 reprezentacija (i podjelom po zonama) uvedena je 1981. godine.

No, nakon što su osvojili prva dva natjecanja, Amerikanci su na treći naslov čekali do 1913. kada su u finalu opet pobijedili Veliku Britaniju s 3:2, ali ovaj put u Londonu. Pravu dominaciju ostvarila je reprezentacija SAD-a tek 20-ih godina prošlog stoljeća, kada je u nizu osvojila sedam trofeja, a najveće zvijezde Amerikanaca bili su Bill Johnston (18-3) i William T. Tilden (34-7).

Sljedeće veliko razdoblje bilo je između 1946. i 1949. godine kada su Amerikanci osvojili još četiri naslova (glavni igrači bili su Pancho Gonzales i Ted Schroeder), a neizostavno se mora spomenuti i razdoblje između 1968. i 1973. kada su Amerikanci postigli 17 pobjeda u nizu i osvojili pet novih trofeja. Tada su već vladali Stan Smith (35-7) i Tom Gormon.

Ipak, najviše pobjeda za reprezentaciju SAD-a postigao je legendarni lajavac John McEnroe, 41 pojedinačnu (uz osam poraza), 59 ukupno (uz devet poraza). Igrao je za nacionalnu vrstu od 1978. do 1992. i sudjelovao u osvajanju šest trofeja. Nešto stariji Jimmy Connors, mnogo uspješniji kad su u pitanju turniri, za reprezentaciju je igrao samo tri godine i ima učinak 10-3.

Najdulje je za reprezentaciju, čak 14 godina, nastupao Bob Bryan, no kako je on ozlijeđen, njegov brat blizanac Mike (nastupit će protiv Hrvatske u Zadru) mogao bi ga nadmašiti. Andre Agassi nastupao je za nacionalnu selekciju reprezentaciju 11 godina (od 1988.), igrao je samo pojedinačne mečeve i ima učinak 30-6. Sudjelovao je u osvajanju dvaju trofeja – 1990. i 1992. godine.

Posljednja dva trofeja Sjedinjene Države osvojile su 1995. kada ih je predvodio Pete Sampras (19-9) i 2007. s Andyjem Roddickom (33-12) na prvoj ploči. U osvajanju dvaju trofeja (1992. i 1995.) sudjelovao je i današnji izbornik Amerikanaca Jim Courier (17-10).

Koliko god izgledali gordi, Amerikanci su u sučeljavanjima s Hrvatima bile male mace. Hrvatski su tenisači, naime, dobili sva četiri međusobna dvoboja s Amerikancima. Prvi put u veljači 2003., u prvom kolu Svjetske skupine (4:1), kada nam je Ivan Ljubičić donio obje pojedinačne pobjede, a uspješan je bio i u paru s Goranom Ivaniševićem. Amerikance je tada kao izbornik predvodio Patrick McEnroe, a Hrvate Nikola Pilić.

Nikola je predvodio Hrvatsku i u drugoj našoj pobjedi (a i s druge strane opet je bio mlađi McEnroe), u ožujku 2005., kada smo također u prvom kolu Svjetske skupine, ali na gostovanju u Carsonu – na betonu, naravno – pobijedili Amerikance s 3:2 i tako trasirali put do trijumfa u tom natjecanju. Opet je Ljubičić postigao sve tri pobjede, a u paru je s Marijem Ančićem nadjačao legendarnu braću Bryan.

Zadar očekuje petardu

Treći smo put pobijedili Amerikance (3:2) u srpnju 2009. godine u porečkoj dvorani Zatika, u četvrtfinalu. Naše je igrače s klupe predvodio Goran Prpić, dok su Amerikanci i dalje držali Patricka McEnroea. Marin Čilić pobijedio je tada Fisha i Blakea, a Ivo Karlović Blakea.

I napokon, do četvrte pobjede stigli smo u “srebrnoj” 2016. godini (igrali smo te godine finale), u srpnju u Portlandu, opet u četvrtfinalu. Na našoj klupi bio je Željko Krajan, a na američkoj i tada Jim Courier. Domaćin je poveo s 2:0 nakon prvog dana (Sock je okrenuo 0:2 protiv Čilića, a Isner lako dobio Ćorića), ali su hrvatski mušketiri smogli snage za povijesni preokret. Naši Međugorci, Čilić i Dodig, pobijedili su u parovima legendarnu braću Bryan, a potom su nam Čilić i Ćorić donijeli još dva boda.

Od petka do nedjelje u Zadru nas očekuje peto hrvatsko-američko sučeljavanje, možda i najvažnije. Jack Sock (17. na ATP listi), Steve Johnson (30.), Frances Tiafoe (40.), Sam Querrey (61.) i Mike Bryan (1. na listi parova) protiv Marina Čilića (6.), Borne Ćorića (18.), Franka Škugora (39. u parovima), Ivana Dodiga (24.) i Mate Pavića (4.).

