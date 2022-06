Čilić je prvi Hrvat koji je ovo napravio, a pridružio se i četvorici najvećih u svijetu!

Hrvatski tenisač Marin Čilić je spektakularnom pobjedom protiv sedmog tenisača svijeta, Rusa Andreja Rubljova u pet setova (5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6) postigao nekolicinu iznimnih postignuća u svijetu tenisa kojima se mogu pohvaliti samo rijetki.

Naime, naš najbolji tenisač je ovom pobjedom ušao u društvo samo četvorice aktivnih tenisača na svijetu koji su uspjeli ući u polufinale sva četiri Grand Slam turnira (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open). U tom društvu su Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Đoković i Andy Murray.

Active male players to reach the semi-finals in all four Grand Slam tournaments: Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic Andy Murray Marin Cilic #RolandGarros

Valja naglasiti da je Marin postao i prvi hrvatski tenisač u povijesti kojem je to pošlo za rukom. Tako nešto nisu uspjeli napraviti ni Goran Ivanišević, ni Ivan Ljubičić, a ni bilo koji drugi hrvatski tenisač.

The final 4 at all four!



Marin Cilic has now reached the semis at every Grand Slam. pic.twitter.com/KRsGEnq3sS