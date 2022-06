Evo koliko je Marin Čilić zaradio ulaskom u polufinale Roland Garrosa

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je pobijedio Rusa Andreja Rubljova i prvi put u karijeri ušao u polufinale Roland Garrosa čime je sada postao polufinalist sva četiri Grand Slam turnira.

Nakon iscrpljujućih pet setova Marin je došao do velike pobjede za 4 sata i 10 minuta igre, pobjede kojom je osigurao svoj najbolji rezultat na francuskom Grand Slam turniru, prethodno je dva puta gubio u četvrtfinalima što mu je bio najbolji rezultat.

Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stanislav Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro. Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena.

The great come back of Marin Cilic!



We didn't expect this! Croatia's player secures 1st Grand Slam semi-final since Australian Open 2018 taking out Andrey Rublev in 5 sets pic.twitter.com/FO6wWwrArW