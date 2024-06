Cijene u Leipzigu razbjesnile Hrvate, hrana ne košta isto za njih i Talijane: 'Skoro dva eura manje, zašto?'

Talijanski list Corriere della Sera danima već najavljuje utakmicu Azzurra i Vatrenih u zadnjem kolu grupne faze Europskog prvenstva, a sada su odlučili napisati koji redak i o gastronomskoj ponudi za navijače u Leipzigu, gdje Italija i Hrvatska igraju ključni susret. Talijani pišu da je marketinški izbor restorana na Marktplatzu, središnjem trgu Leipziga, razljutio Hrvate, koji su se okupili u velikom broju i priredili show.

Restoran je navodno ponudio dva različita jelovnika: za Hrvate rižoto s ćevapima i ajvarom za 11,50 eura, a za Talijane focacciu (popularna talijanska tradicionalna pogača) sa sirom, šunkom, cherry rajčicama, rukolom i mozzarellom za 9,80 eura. Hrvati su negodovali zbog razlike u cijeni. "Skoro dva eura manje, zašto?" negodovali su Hrvati.

U članku se također navodi kako su Hrvati nadjačali Talijane u broju navijača. "Opet smo izgubili tu bitku. I ovaj put, kao i s Albanijom u Dortmundu, kada nas je bilo 10.000 protiv 50.000. Službena brojka Uefe za utakmicu u ponedjeljak navečer govori o 25.000 hrvatskih navijača naspram oko 10.000 talijanskih", pišu Talijani, koji potom opisuju atmosferu u Njemačkoj.

"Ulice povijesnog centra Leipziga bile su ispunjene hrvatskim navijačima koji su cijeli dan pjevali, skandirali i plesali. Himna 'Lijepa naša domovino' orila se cijelu noć, dok je policija diskretno nadzirala situaciju bez incidenata", navode, podsjećajući na to da je Hrvatski nogometni savez (HNS) već kažnjen s 28 tisuća eura zbog navijačkih nereda na prethodnoj utakmici Vatrenih protiv Albanije.

Podsjetimo, Hrvatska treba pobjedu protiv Italije kako bi prošla u drugi krug Europskog prvenstva. Remi bi im ostavio male šanse zbog loše gol-razlike (-3). Pobjedom bi imala četiri boda i mogla bi završiti druga, pod uvjetom da Albanija ne pobijedi Španjolsku.

U slučaju da i Hrvatska i Albanija slave u večerašnjim ogledima, situacija bi se dodatno zakomplicirala. Tada bi, naime, Španjolska, koja je već ranije osigurala prvo mjesto skupine, ostala na šest bodova, Albanija i Hrvatska imale bi po četiri boda, dok bi s Europskog prvenstva ispala Italija, koja je do sada stigla do tri boda, i to pobjedom nad Albanijom 2:1.

Kada bi Hrvatska i Albanija pobijedile svoje protivnike sličnom gol-razlikom, drugo bi mjesto pripalo Albancima zbog boljeg uspjeha po tom pitanju. Albanija je trenutno na -1 (3:4), dok Hrvatska ima najslabiju gol-razliku u skupini (2:5). Zabila je tek Albancima dva gola, a primila njih pet, tri od Španjolaca i dva od Albanaca. Više o kalkulacijama čitajte ovdje.

