CIjeli svijet opet uči iz priče hrvatskog prognanika. Na današnji dan dogodila se najveća Modrićeva tragedija

Točno na današnji dan prije 31 godinu jedan maleni, nevini šestogodišnji dječak doživio je tragediju koja ga je obilježila za cijeli život. Tog 18. prosinca 1991. godine četnici su 500 metara od kućnog praga ubili Luku Modrića, djeda našeg najboljeg nogometaša, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije.

Mali Luka bio je iznimno povezan s djedom pa ga je ta tragedija toliko pogodila da mu je trebalo puno vremena da se oporavi od šoka. I dok njegovi vršnjaci uglavnom žive bezbrižno, smišljaju dječje igre, Luka je morao neuobičajeno brzo odrasti, očvrsnuti i pomiriti se s time da život može biti itekako nemilosrdan. A pred njegovim roditeljima i njime teški dani tek su dolazili, morali su bježati pred naletom neprijatelja koji ih je želio uništiti. I ako u cijeloj toj ružnoj priči ima barem nešto dobroga, onda je to činjenica da su Luka i njegova obitelj prisiljeni živjeti u hotelu Iž, koji se nalazi blizu stadiona NK Zadra, pa je na kvrgavom igralištu Bagata počela najveća karijera u povijesti hrvatskog nogometa.

Uvijek se morao dokazivati, John Terry sarkastično mu se smijao

Sudbina kao da je htjela da se na ovako težak način izdigne mesija našeg nogometa, igrač koji će preko trnja doći do zvijezda. I zaista je cijelim putem morao hodati s trnovitom krunom, sve dok je jednoga dana nije zamijenio onom najsjajnijom i ušao u besmrtnost.

Foto: JB Autissier joie des joueurs de la Croatie sur le podium MODRIC Luka (CRO) - La Croatie remporte la petite finale face au Maroc (2-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), le 17 décembre 2022. Croatia wins the small final against Morocco (2-1) at the 2022 World Cup in Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022), December 17, 2022. Photo: JB Autissier / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Od malih nogu morao se dokazivati, govorili su da je malen, da neće uspjeti, da je sramežljiv i nenametljiv, a on je trpio, šutio i radio. I svaki izazov koji je ispred njega postavljen, položio je kao od šale. Sjećamo se njega, onako sitnog, u BiH ligi, na kaljenju u Zrinjskom, kad je udaran sa svih strana prkosno stajao na nogama i nije dao da ga slome. Dokazivao se i u Dinamu, kada je došao kao nasljednik bivšeg kapetana Nike Kranjčara, a pogotovo u Premiershipu. Engleski mediji, željni "krvi", kao da su se natjecali u podcjenjivanju malenog genijalca, pisali su se naslovi u stilu: "Dobrodošao u Premiership". Aludirali su na to da igrač kojeg su mnogi najavljivali kao "next big thing" nije spreman za tako fizički zahtjevnu ligu. Autoru ovih redaka u sjećanju je ostala prva utakmica protiv Chelseaja, kada ga je tadašnji kapetan bluesa John Terry na samom početku utakmice ramenom udario u glavu, odnio ga ispred sebe, nadmeno pogledao i sarkastično se nasmijao. Rastao je Luka iz utakmice u utakmicu, sve dok nije izrastao u najboljeg igrača engleske lige. Tada mu se naklonio i veliki Alex Ferguson, možda i najveći strateg u povijesti. Iako je njegov Manchester United, prepun velikih zvijezda, osvojio naslov, Fergie je izjavio:

- Najbolji igrač lige ne dolazi iz mog kluba, već je to čarobnjak Modrić.

Prekinuo dominaciju Messija i Ronalda

Sve to nije mu pomoglo da u Real dođe kao zvijezda, već su ga i tamo dočekali na nož. Jer, kao, sad je došao u kraljevski klub, tu su standardi najviši. Nisu mu dali ni vremena za prilagodbu, samo nekoliko mjeseci nakon njegova dolaska španjolski mediji proglasili su ga najgorim pojačanjem Reala u povijesti! Deset godina poslije Luka je legenda najvećeg kluba u povijesti, po svim anketama u idealnih 11 kraljevskog kluba svih vremena. Luka je trofejni igrač koji je osvojio sve što se moglo, član jedne od najboljih generacija u povijesti. I do prije nekoliko mjeseci jedini igrač koji je u dominaciji Messija i Ronalda uzeo Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača svijeta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Maroko. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

U reprezentaciju je također ušao na mala vrata, bilo je to 2006. godine, kada je debitirao u pobjedi protiv Argentine. Sudbina se i tu poigrala jer taj će dan pamtiti dvojica velikih nogometnih umjetnika: on, koji je debitirao, i Lionel Messi koji je postigao prvijenac za reprezentaciju.

Bilić mu je dao traku

Prelomnica Lukine reprezentativne karijere bila je 2008. godina kada su mu tadašnji izbornik Slaven Bilić i kapetan Niko Kovač uglas poručili: "Luka, ti si taj. Ti si španer, ti si najbolji na svijetu. Uzmi loptu, pokaži to svima i povedi nas." Igrao je odlično na EP-u 2008. godine, prvi put izabran je u idealnu momčad prvenstva, ali ostao je gorak okus zbog onog šokantnog ispadanja od Turske. Zarekao se tada da će iz toga naučiti, da će to bolno iskustvo kad-tad pretvoriti u nešto korisno.

A kako se trud uvijek isplati, iako je ponekad potrebno čekati, Luka je dočekao i zlatne godine hrvatske reprezentacije. On kao lider na terenu i Zlatko Dalić kao veliki vođa izvan njega, kombinacija su kakvu smo čekali. Upravo njihova povezanost bila je ključ svih ovih uspjeha koje sada slavimo, koji dižu naciju na noge. Njih su dvojica malenu Hrvatsku uvrstili na nogometnu kartu svijeta, uvrstivši nas među nogometne velesile. Najbolje je to opisao sam Luka nakon jučerašnje utakmice:

- Sad možemo reći da imamo konstantnu. Više nas se ne smije gledati kao iznenađenje, već kao istinsku velesilu!

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 08.10.2010., Tel Aviv, Izrael - Trening hrvatske nogometne reprezentacije pred kvalifikacijsku utakmicu, grupe F, protiv Izraela za Europsko prvenstvo u Ukrajini i Poljskoj 2012 g. Luka Modric i Slaven Bilic. rPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

2004. bio je Večernjakova nada godine

I to je najveća istina koju je mogao izreći, samo valja dodati da je za to zaslužan upravo on, najveći od najvećih kojeg smo imali. Jer ako dojam nekad čak i može prevariti, brojke su egzaktne. Luka je hrvatski dres obukao 162 puta, po čemu je rekorder. SP u Kataru bilo mu je osmo veliko natjecanje na kojem nas je predstavljao, a utakmica protiv Maroka bila mu je 19 na svjetskim prvenstvima. Hrvatsku je 2018. predvodio do srebra na SP-u, kada je bio najbolji igrač turnira, ove godine prvi put u povijesti odveo nas je na završni turnir Lige nacija, a sad je, eto, uzeo i broncu.

Luka je lider, autoritet, pokretač paklenog stroja koji melje sve pred sobom. Uzor mladim igračima, primjer kako bi se reprezentativac trebao ponašati i kako se odnositi prema svetom dresu. Unatoč činjenici da je u 38. godini života, on se ne štedi, ostavlja srce na terenu. On je kao vino, što stariji, to bolji. I zato se nadamo da će se obistiniti Dalićeva najava da će nas on predvoditi i u budućnosti. Jer takvog nikada nismo imali i teško da će se takva veličina ponovno roditi kod nas. Stoga je nama u Večernjaku drago da smo ga prepoznali, iznimno smo ponosni da je klinac Luka kod nas u tradicionalnom izboru 2004. dobio nagradu za nadu godine, kao što je kasnije rekordnih deset puta uzimao titulu najboljeg od najboljih.