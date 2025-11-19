Naši Portali
OGLASIO SE

Cijela regija danas bruji o riječima kontroverznog Zvezdaša nakon šokantne utakmice BiH u Beču

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v Bosnia and Herzegovina
LISA LEUTNER/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.11.2025.
u 16:36

Austrija se ovim rezultatom plasirala na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon dugih 28 godina, no Arnautović je odmah na početku govorio Bosni i Hercegovini

Kapetan austrijske nogometne reprezentacije Marko Arnautović nakon remija protiv Bosne i Hercegovine (1:1) odao je veliko priznanje BiH nogometašima, ali i navijačima koji su u ogromnom broju ispunili bečke tribine na Prateru. Austrija se ovim rezultatom plasirala na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon dugih 28 godina, no Arnautović je odmah na početku govorio Bosni i Hercegovini.

- Kao što sam rekao i austrijskim medijima, prvo želim odati veliki respekt reprezentaciji BiH. Ono što su napravili u zadnjih godinu dana, kakve su igrače doveli… kapa dolje. Nadam se da će proći baraž i da ćemo se opet vidjeti na Svjetskom prvenstvu - rekao je napadač Crvene zvezde pa dodao o utakmici:

- Znali smo da će biti teška utakmica. Primljeni gol bio nam je šok, ali nismo prestali vjerovati. Hvala Bogu da smo izjednačili i završili na prvom mjestu.

Arnautović je posebno istaknuo navijačku podršku koju je BiH imala u Beču.

- Svaka čast. I prije utakmice vidio sam brojne snimke. Imam puno prijatelja iz BiH i svi su mi slali videa iz grada. Veliki respekt, kapa dolje i od srca vam želim da prođete baraž - rekao je Austrijanac porijeklom iz Srbije. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je s Austrijom 1:1 i tako osigurala nastup u play-offu za Svjetsko prvenstvo.

Ključne riječi
SP 2026. Bosna i Hercegovina Austrija Marko Arnautović

