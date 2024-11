Cijela Njemačka bruji o odluci hrvatskog suca. Izbornik je poludio: 'Nije me razumio što ga pitam'

U zadnjem kolu elitne skupine Lige nacija nogometaši Mađarske i Njemačke odigrali su 1:1, a nakon utakmice puno se priča o odluci hrvatskog suca Duje Strukana koji je uzburkao njemačku javnost. Nijemci su poveli u 76. minuti preko Felixa Nmechea, a duboko u sudačkoj nadoknadi (90+9) Strukan je nakon pregleda VAR snimke odlučio da je Robert Koch igrao rukom u svom kaznenom prostoru, te da ima elementa za penal, piše poznati Kicker.

Nakon što je Strukan odsvirao kraj utakmice, njemački izbornik Julian Naglesmann je prišao Strukanu i upustio se u raspravu s njim:

- Pitao sam ga je li gledao utakmicu protiv Španjolske. Mislim da me nije razumio - otkrio je njemački izbornik pa dodao da mu nije jasno zašto su uopće reagirali iz VAR sobe i zvali suca da pregleda snimku.

- Mislim da je ludo što su ga uopće zvali. Za mene to nije igranje rukom, Koch se okrenuo i povukao ruku prema tijelu. Ne možete samo igrati bez ruku. Nikad to ne bih sudio. Također, mislim da je ludo što je isključen. To je pogreška - smatra Nagelsmann.

Nagelsmann je i sarkastično poručio 'da će vidjeti što će UEFA objaviti za četiri mjeseca.' Aludirao je na pogrešku Anthonya Taylora kada nije svirao kazneni udarac za Njemačku na Euru protiv Španjolske, što je Uefa priznala tek dva mjeseca kasnije.