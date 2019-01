Čekam naše rukometaše u polufinalu, ali i u svom muzeju

Blaženko Lacković bio je član jedne od najboljih vanjskih linija u povijesti hrvatske rukometne reprezentacije.

Od 2003. do 2010. godine sve suparničke obrane i vratari strahovali su od trojca Lacković-Balić-Metličić. Od njih trojice još jedino Lacković igra u 38. godini.

– Igram za Hamburg i u ovoj polusezoni odigrao sam tek nekoliko utakmica. Ujedno sam u klubu i pomoćni trener. Dobro smo krenuli u sezoni druge lige, a onda smo malo popustili i trenutačno smo 14. od 20 klubova. Kako iz lige ispada pet klubova, predstoji nam borba za opstanak. Ideja je da se nešto malo pojačamo, ali sve ovisi o budžetu – kaže Lacković.

Muzej je Nikolinina ideja

Uoči sezone htio je u klub koji je ne tako davno, 2013. godine, bio osvajač Lige prvaka dovesti nekoliko hrvatskih igrača.

– Nažalost, nije bilo novca, ali ideja je da dovedem nekog našeg igrača sljedeće sezone, naravno ako ostanemo u drugoj ligi. Inače, imamo kao drugoligaši prosjek 3500 gledatelja po utakmici, a na derbiju protiv Essena u dvorani je bilo čak 10.000 navijača. To je bila utakmica taman prije Božića – naglasio je Lacković.

Uz rukomet, prilično je vremena proveo u jednom drugom poslu.

– Supruga Nikolina i ja otvorili smo 18. listopada prošle godine muzej iluzija u Hamburgu. U Njemačkoj ima još samo jedan muzej takve vrste, u Berlinu. Muzej je Nikolinina ideja. Obišli smo dosta takvih muzeja, od Zagreba do Beča, vidjeli kako sve to funkcionira i krenuli u posao. Prvo smo trebali naći dobar prostor u Hamburgu. Potraga za prostorom dugo je potrajala jer htjeli smo što savršeniju lokaciju. I našli smo je u centru grada. Prostor se proteže na 400 kvadratnih metara i ondje je prije bio jedan modni dućan – kaže Lacković.

Trebalo je puno vremena da se muzej opremi?

– Istina, ali na kraju smo svi jako zadovoljni kako je ispalo. Svečano otvaranje imali smo 18. listopada za prijatelje i poslovne partnere, a za građanstvo smo otvorili dan kasnije. Muzej su, naravno, prvo posjetili moji suigrači iz Hamburga, zatim su došli rukometaši Kiela predvođeni Domagojem Duvnjakom. U gostima su nam bili Ivica Olić i Ivan Klasnić te neki košarkaši. U planu je da imamo 120.000 posjetitelja godišnje – istaknuo je naš proslavljeni rukometaš.

Cijena ulaznice je 12 eura, a prosječno se u muzeju provede 90 minuta. Muzej je otvoren svakog dana od 10 do 20 sati.

– Muzej je dugoročan projekt. Imamo 14 zaposlenih, a o svim detaljima brine se Nikolina. Muzej je stalno otvoren i u danima kada nas nema u Hamburgu. Primjerice, trenutačno smo u Zagrebu gdje smo proveli praznike i u Njemačku se vraćamo tek sljedeći tjedan – rekao je Lacković koji nije slučajno izabrao Hamburg za grad u kojem će pokrenuti neobičan biznis.

U Hamburg je došao 2008. godine i tu je ostao punih šest sezona. U tom gradu rodila su mu se djeca, Luka i Ika Marie.

– Puno mojih prijatelja pitalo se kako to da nisam pokrenula posao vezan uz modu koja mi je velika strast. No htjela sam pokrenuti nešto što me potpuno ispunjava, a to je mali menadžment koji vodim. Naposljetku, završila sam Ekonomski fakultet pa je to bio logičan slijed događaja – rekla je Nikolina.

Polufinale nije iluzija

Uskoro počinje Svjetsko rukometno prvenstvo u Njemačkoj, a “Vudri ga Blaž” namjerava gledati i nekoliko utakmica uživo.

– Ovisno o obavezama, ali vjerujem da ću doći gledati moje bivše suigrače i izbornika Červara u Köln gdje se igra drugi krug. Trebat će mi četiri sata dobre vožnje, ali neće mi biti teško. Tko zna, možda se zaletim i u München. Ali, avionom jer 900 kilometara u jednom smjeru nije baš lagana vožnja automobilom – istaknuo je Blaženko.

Kakve su nam šanse, hoćete li dočekati Hrvatsku u svom gradu, Hamburgu?

– Ako ih dočekam u Hamburgu, to znači da će igrati polufinale. Iskreno, to bi bila jedna lijepa priča i navijam da se ostvari.

Dakle, nije iluzija ako priželjkujemo polufinale?

– Naravno da nije. Što se tiče iluzija, naši rukometaši bit će moji dragi gosti u muzeju. Uvjeren sam da će naći vremena i volje da pogledaju kakvim se poslom izvan rukometa bavim u Hamburgu – zaključio je Lacković.