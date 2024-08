Bruno Petković je postao simbol Dinama. Nadmašio je Jerkovića, Zajeca, Šimića...

Nema dvojbe kako je Petkovićevo produljenje ugovora s Dinamom do 2026. godine velik uspjeh Dinamove Uprave i sjajna vijest za Dinamove navijače.

– Bruno je produljio ugovor, to je za nas najvažnija stvar. Odlučio se na taj potez kako bi pomogao Dinamu i bio s obitelji. Znamo koliko vrijedi Dinamu, koliko je dobar strijelac i suigrač. On je svestran igrač, nazivaju ga centarforom, ali katkad se predstavlja kao dobar playmaker. Nadam se da će dugo igrati za nas – kazao je Dinamov predsjednik Velimir Zajec, a na njega se nadovezao sportski direktor Marko Marić.

Najveće pojačanje

– Jako mi se svidio sastanak našeg trenera prije priprema. Rekao je da svi kreću od nule i Bruno je to shvatio i preozbiljno. Toliko je dobro radio tijekom priprema da smo mu ponudili novi ugovor.

Svi znamo što on znači za nas, on je naše najveće pojačanje. Ne možemo etablirati mlade igrače ako nemamo okosnicu starih igrača, a Bruno je jedan od njih. Za sve rezultate ostvarene zadnjih godina Bruno je jedan od najzaslužnijih. Ponosni smo što je došao ovaj trenutak. Pružit će nam još puno sreće i zadovoljstva.

A onda je nastupio i čovjek dana Bruno Petković, koji je drugi put u godinu dana potpisao novi ugovor s plavima.

– Hvala predsjedniku i direktoru na lijepim riječima. Tu se dobro osjećam i tu sam doma. Nigdje na svijetu mi neće biti ljepše nego ovdje. Razmislio sam o ponudama koje sam dobio, sve sam stavio na papir i odlučio ostati. Dinamu je svaka sezona i utakmica bitna. Nema prava na pogrešku. Znali smo se izvući iz teških situacija. Ja prvi, pa svi ostali, moramo nastaviti naporno raditi kako bismo se održali u ovoj situaciji. U jako smo dobroj situaciji što se tiče Europe i prvenstva. Moramo ostati nogama na zemlji i održati dominaciju u SuperSport HNL-u. U svakoj sezoni imamo velike ciljeve, tako imamo i sada. Nadamo se velikim stvarima u Europi – izjavio je Bruno.

Šteta što se u silnim zahvalama nitko nije, barem kurtoazno, prisjetio onih koji su prije točno šest godina doveli Brunu Petkovića iz Bologne u Dinamo. Smije li se ovom zgodom provući da su "ti ljudi" u ovoj priči u ljeto imali viziju o centarforu koji bi mogao postati simbol jakoga Dinama?

Jer, Bruno Petković to svakako jest – simbol Dinama! Naime, Bruno Petković, sad već 29-godišnjak, jedini je nogometaš u Dinamovoj povijesti koji je kao igrač Dinama nastupio na čak tri velika natjecanja: dva europska (2021., 2024.) i jednome Svjetskom prvenstvu (2022.). Za usporedbu, Dominik Livaković također je kao igrač Dinama bio na tri natjecanja, ali na SP-u 2018. nije nastupio ni minutu. Legendarni Dražan Jerković – za kojega mnogi misle da je najveći Dinamov centarfor u povijesti – nastupio je za reprezentaciju Jugoslavije na EP-u 1960. i SP-u 1962. godine. Današnji Dinamov predsjednik Velimir Zajec bio je na SP-u 1982. i EP-u 1984., a po dva velika natjecanja imaju još neki Dinamovi velikani, poput Tomislava Crnkovića, Željka Matuša, Dražena Ladića, Darija Šimića, Mislava Oršića... Uglavnom, Bruno Petković sve ih je nadmašio i kad je reprezentacija posrijedi, sigurno još nije rekao posljednju riječ.

Čeka se stoti gol

A kad je Dinamo u pitanju, Bruno je u svih svojih pet sezona provedenih u Dinamu osvojio naslov prvaka, ima tri osvojena Superkupa i dva Hrvatska kupa. U 253 nastupa za Dinamo postigao je 82 i namjestio 57 pogodaka. O njegovu je ostanku naravno progovorio i trener Sergej Jakirović.

– Svidjela mi se šala sportskog direktora za ovo kretanje od nule. Naravno da nije baš za svakog igrača isto i zna se hijerarhija i određeni status koji moraš svaki put opravdavati na terenu. Prvo smo direktor i ja komentirali situaciju s Brunom. Mislim da je za svakog igrača jako važno da klub barem ponudi da produlji ugovor. Naravno da se može dogoditi da dođe ponuda kojom je igrač zadovoljan, klub zadovoljan, naravno da klub tu neće raditi probleme ako je to Bruni ili nekom drugom igraču korak naprijed, da je to on zaslužio igrama i statusom. Jako sam sretan, sigurno i klub i momčad, zna se što Bruno nama znači, već sam to milijun puta govorio i želim mu samo da ostane zdrav i da nastavimo zajedno dalje s ciljevima koje smo si postavili za ovu sezonu – kazao je Jakirović, u čijoj bi eri Bruno trebao postići svoj stoti pogodak za Dinamo.

>> Našli smo najbolje fotke s Olimpijskih igara. Neke su dostojne Louvrea