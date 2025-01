Brončanog vatrenog iz Katara nenadano miču iz kluba, pojavilo se više informacija

Kako stvari stoje, neće Martin Erlić, 26-godišnji stoper hrvatske nogometne reprezentacije dugo biti član talijanskog prvoligaša Bologne. Klub koji ove sezone igra i Ligu prvaka na njega očito više ne računa. Javio je to talijanski insajder Nicolo Schira na svom X-profilu.

Erlić je ljetos u transferu vrijednom sedam milijuna eura u Bolognu stigao iz konkurentskog joj Sassuola. Stoper koji je do sada 10 puta nastupio za hrvatsku izabranu vrstu ove sezone je za Bolognu odigrao samo šest utakmica. U zadnjoj utakmici, onoj protiv Intera u Talijanskom kupu odigrao je samo par minuta u završnici. Ovu sezonu imao je problema s ozljedama, a i kada bi bio spreman, ne bi igrao.

Nije još poznato hoće li ga Bologna samo posuditi ili ga i prodati, ali zna se da je najbliži odlasku u Parmu. Schira piše da bi do kraja tjedna trebao biti formaliziran dogovor dvaju klubova.

Expected tonight a conference call between #Parma and #Bologna to try to reach an agreement for Martin #Erlic. #transfers https://t.co/NNDI0YfYqu — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2025

Erlić ima dugotrajni ugovor s Bolognom, i to do ljeta 2029. godine. Jasno to pokazuje koliko su ga u tom klubu htjeli, no stvari se u nogometu brzo i često mijenjaju. Trenutna mu je tržišna vrijednost odmjerena na pet milijuna eura, a nekoć je u Parmi bio kao član mlađih uzrasnih kategorija.

Osvojio je brončanu medalju s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a u svih je sedam utakmica vatrenih bio na klupi za pričuve. Bio je član udarne postave na finalu Lige nacija 2023. protiv Španjolske, a u kadru je bio i na Euru prošlog ljeta u Njemačkoj.