Sramotan poraz Rijeke! Klub s tri europske pobjede u povijesti ponizio ih je na Rujevici

Kakav šokantan poraz Rijeke! U prvoj utakmici 3. pretkola Europa Lige Rijeka je na Rujevici izgubila 1:2 protiv prvaka Irske Shelbournea! Poveli su Riječani protiv gostiju iz Irske golom Jankovića iz jedanaesterca u 56. minuti, no igrači Shelbournea šokirali su Rijeku golovima Bonea u 58. i Martina u 70. minuti. Bila je to najlošija utakmica Rijeke još od prošlogodišnjeg nokauta 5:0 od Olimpije, a alibi Đaloviću i njegovoj momčadi ne može biti niti to što su igrali bez svog najboljeg igrača Tonija Fruka, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona. Kakva je to sramota za Rijeku najbolje pokazuje podatak da je to Shelbourneu tek četvrta gostujuća pobjeda u europskim natjecanjima u 130 godina postojanja kluba! Do sada su pobijedili Slogu Jugomagnat iz Skopja, Glentoran iz sjeverne Irske i Vetru iz Litve.