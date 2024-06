Brojke otkrivaju drugo lice Hrvatske, bili smo čak i bolji nego u Katru!

U studiju Večernjeg lista novinari Željko Janković, Hrvoje Delač i Edi Džindo analizirali su prvi krug Europskog prvenstva te iznijeli niz zanimljivih statističkih podataka. Dotaknuli su se vatrenih, komentirali sve parove osmine finala, istaknuli svoje favorite i najbolje trenutke te izabrali najbolju momčad grupne faze. Sve te zanimljivosti pročitajte u našem tekstu ili pogledajte cijelu emisiju na svim platformama Večernjeg lista.

- Na prvu to zvuči jako čudno zbog ostvarene bronce na Svjetskom prvenstvu 2022., ali Hrvatska je na ovogodišnjem Europskom prvenstvu vrlo vjerojatno čak i bolje odigrala grupnu fazu negoli prije godinu i pol dana u Katru. Zamislimo samo kako bi narativ navijača i stručnjaka drukčije izgledao da nisu primili golove u posljednjim sekundama protiv Albanije i Italije; pričalo bi se kako imamo šest bodova, više i od Francuza i od Engleza, pričalo bi se kako idemo na lakšu stranu ždrijeba i kako nam je otvoren put do završnice te kako mi to sve možemo. A sada je narativ znatno drukčiji, s dva boda na kontu i ispadanjem u grupnoj fazi, iako u kontekstu onoga što je prikazano udarci u posljednjim sekundama koji uđu u mrežu ne bi trebali ništa značiti na uzorku od 270 minuta nogometa. Primjerice, da Romelu Lukaku nije promašio tri prazna gola u trećoj utakmici grupne faze u Katru, pričalo bi se o velikom podbačaju - zaključili su novinari Večernjeg lista.

Dakle, ne samo da je nogomet okrutan, kako je rekao kapetan vatrenih Luka Modrić, nego je i percepcija navijača o njemu vrlo često nerealna. Hrvatska na SP-u 2022. i Hrvatska na Euru 2024. najbolji je dokaz zašto nam narativ ne bi trebao kreirati ishod, nego sama igra.

To nam dokazuje pregršt mjerljivih statistika. Pa krenimo redom. Prema izvađenom prosjeku triju različitih platformi za ocjenjivanje izvedbi momčadi (Opta, WhoScored, SofaScore), Hrvatska je bila šesta najbolje ocijenjena momčad grupne faze ovogodišnjeg Eura. Nadalje, ako pogledamo statistike, Hrvatska je u grupnoj fazi bila na diobi drugog mjesta među momčadima na Euru po kreiranim velikim prilikama (11), ali prva po promašenim velikim prilikama (9) te treća po broju upućenih udaraca u okvir suparničkog gola (6,3 po utakmici). Također je iznimno važno naglasiti da su među najboljih pet vratara grupne faze trojica koja su igrala protiv Hrvatske; Donnarumma, Simon i Strakosha, a dva od tri protiv nas su branila i penale.

Ovom će dijelu poante potpomoći i podaci o famoznoj xG metrici, odnosno metrici očekivanih golova prema svemu stvorenom i napravljenom na terenu. Kad rangiramo reprezentacije s Eura, jedino je Francuska imala manje sreće u odnosu očekivanih i postignutih golova, taj je odnos kod njih -4,7, dok kod Hrvatske iznosi -3,7. Na trećem je mjestu Portugal koji je već prilično daleko od nas s -2,6 postignutih golova u odnosu na očekivane.

Manjak sreće u završnici, manjak sreće s primljenim golovima u posljednjim sekundama utakmica i manjak sreće s vratarima protiv kojih smo igrali budući da su imali svoje izvedbe karijere i života. Sve su to legitimni i postojeći čimbenici koji su, koliko god smo, posebice s ruletom jedanaesteraca, sreće imali u prošlim turnirima, donijeli Hrvatskoj upravo suprotno na ovom turniru. Zvuči kao floskula, ali je istina – nekad ti da, nekad ti uzme.

Grupna faza Europskog prvenstva je zaključena. Što se tiče samih ishoda, ne možemo reći da je bila natprosječno šokantna i sadržajna, ali isto tako ni ispodprosječno. Imali smo tu i tamo neko iznenađenje, prolazak Gruzije u osminu finala, ispadanje Hrvatske u grupnoj fazi te plasmane Rumunjske i Austrije na prvo mjesto svojih skupina. Međutim, pokoje iznenađenje se može očekivati na svakom velikom natjecanju, na mnogima smo ih imali i više. U kontekstu same sadržajnosti, prvo kolo nam je pružilo dosta obećanja s 37 pogodaka, no situacija se iznivelirala zadnjim kolom s tek 19 bodova u 12 susreta, što je bilo očekivano zbog brojnih kalkulacija po pitanju prolaska.

Utakmica s 20 žutih kartona

Međutim, ono po čemu se grupna faza ovog Eura posebno istaknula su rekordi. Nekoliko velikih rekorda koji dugo nisu bili oboreni poprimili su svoje nove brojke ili imena nakon prve faze Eura. Možda i najznačajniji su oni za najmlađeg, odnosno najstarijeg igrača u povijesti Eura. Španjolski 'wunderkind' Lamine Yamal (16 godina, 11 mjeseci, 2 dana) je u utakmici protiv Hrvatske oborio rekord Poljaka Kacpera Kozlowskog s utakmice upravo protiv Španjolske na posljednjem Euru. S druge strane, neuništivi portugalski stoper Pepe (41 godina, 3 mjeseca, 27 dana) je oborio rekord kultne mađarske 'trenirke', vratara Gabora Kiralyja (40 godina, 2 mjeseca, 25 dana) koji je postavio rekord na Euru 2016. godine. U rekorde se upisao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je pogotkom u 1:1 remiju postao najstariji strijelac u povijesti Eura (38 godina, 9 mjeseci, 15 dana), čime je oborio 16 godina star rekord Ivice Vastića koji je s bijele točke pogodio za Austriju protiv Poljske na Euru 2008. (38 godina, 8 mjeseci, 5 dana).

Nije ni tu kraj rekordima. Na ovom Euru postignuti su i najraniji i najkasniji pogodak u povijesti natjecanja. Najraniji je djelo Albanca Nedima Bajramija u dvoboju prvog kola protiv Italije (22 sekunde), a najkasniji je djelo Mađara Kevina Csobotha u dvoboju protiv Škotske, naravno, kad računamo utakmice bez produžetaka (99 minuta i 32 sekunde). Posljednjeg dana grupne faze su oborena još dva zanimljiva rekorda. U napetoj utakmici Češke i Turske podijeljen je rekordan broj žutih kartona u jednom susretu, njih čak 20, a drugi dvoboj skupine F, onaj Gruzije i Portugala, pružio nam je najveće rezultatsko iznenađenje u povijesti turnira ako gledamo Fifinu rang-ljestvicu. Gruzija, 74. reprezentacija svijeta pobijedila je šestoplasirani Portugal, a ta razlika od 68 mjesta ispod momčadi nad kojom se slavilo je daleko najveća otkako je europskih nogometnih smotri.

Kad smo već kod Gruzije, prvo lice njihovog povijesnog uspjeha, vratar Giorgi Mamardashvili je izjednačio je rekord za najviše upisanih obrana u grupnoj fazi Eura. Brojku od 21 obrane još je upisao Latvijski čuvar mreže Aleksandar Kolinko na Euru 2004. godine. Stoga nije čudo da je Mamardashvili nedvojbeno najbolji vratar grupne faze (ispred Donnarumme i Simona) te da je u našoj idealnoj postavi. Ispred njega su na stoperskim pozicijama spomenuti neuništivi Pepe, ali i Slovenac Jaka Bijol koji je individualno možda i najveće pozitivno iznenađenje Eura. Na bekovskim pozicijama smo odabrali Joshuu Kimmicha na desnoj te Thea Hernandeza na lijevoj strani.

Mikautadze iskočio

Toni Kroos je možda i najbolji igrač cijele grupne faze, s nevjerojatnim brojkama u dodavanjima i savršenim diktiranjem tempa sjajne Njemačke, a uz njega su u veznom redu još nositelj švicarske igre Granit Xhaka te Španjolac Fabian Ruiz koji je 'eksplodirao' na ovom turniru. Kao i u vezi, dosta konkurencije je bilo i na krilima gdje smo ispred brojnih konkurenata izabrali Austrijanca Marcela Sabitzera i Španjolca Nicu Williamsa, dok je u napadu u prilično slaboj konkurenciji (ispod očekivanja Mbappé, Kane, Ronaldo, Lukaku i brojni drugi) iskočio jedini igrač s tri pogotka u grupnoj fazi, Gruzijac Georges Mikautadze.

