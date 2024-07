Britanac je šokirao svijet Formule 1. Objasnio je što se događalo tijekom čitave drame

Britanac Lando Norris držao je cijeli svijet Formule 1 "na iglama" dok je ignorirao molbe McLarena da vrati vodstvo svom momčadskom kolegi Oscaru Piastriju na Velikoj nagradi Mađarske u nedjelju, ali nakon što je konačno popustio, priznao je da Australac zaslužuje pobjedu.

Britanac je tri kruga prije kraja propustio Piastrija i omogućio mu da proslavi prvu pobjedu, ali tek nakon višeminutnog uvjeravanja šefova McLarena preko radio-veze.

"Nisam zaslužio pobijediti u današnjoj utrci. Jednostavno. Stoga je situacija da sam bio u poziciji da pobijedim bila neispravna", rekao je Norris novinarima. "Nisam uopće trebao biti u toj poziciji. Nisam trebao dobiti tu priliku da vodim utrku'." Norris je rekao da će uvijek vratiti mjesto, ali će, kao vozač utrka, očito propitivati ​​situaciju i osporiti naredbe.

"Namjeravao sam čekati do posljednjeg kruga, posljednjeg zavoja," dodao je."Ali onda su iz McLarena rekli da će na stazu izaći 'safety car', pa ja ne bih mogao pustiti Oscara da prođe, jer onda bih izgledao kao idiot. Onda sam rekao, da , to je pošteno i pustio sam ga.Današnja utrka nije bila moja. Bolje je vozio, dobro je startao i to je to." Norris je drugi u prvenstvu, sada 76 bodova iza Maxa Verstappena iz Red Bulla s 11 preostalih utrka.

