Ni najveći optimisti nisu se nadali ovakvoj drami: Dobili smo spektakl, a očekujemo još više

Spektakularnom, nepredvidivom i dramatičnom utrkom za Veliku nagradu Britanije 7. lipnja u Silverstoneu okončano je točno pola sezone Formule 1 za 2024. godinu. Iza nas je 12 od 24 utrke, a danas nas na kultnom mađarskom Hungaroringu čeka 13. utrka sezone i svojevrsni početak druge polusezone. Stoga itekako vrijedi uoči utrkivanja u Budimpešti napraviti osvrt na prvi dio ove sezone oktanskog sporta, a on nas je uvelike iznenadio. Ako se sjećate kakva su bila očekivanja prije početka sezone, znat ćete i razloge zašto.

Naime, nakon testiranja, pa i prve ovosezonske utrke u Bahreinu, svi pratitelji Formule 1, ali i svi oni koji su iznimno bliski momčadima, razočarano su tvrdili da ćemo gledati još jednu sezonu ispunjenu dominacijom Red Bulla. To je bio slučaj i 2022., a posebno 2023. godine, kad je ta momčad odnijela 22 od moguće 23 pobjede u sezoni. Iako smo svi već bili spremni pratiti utrke u kojima ćemo se fokusirati na borbu za drugo mjesto, jer nadmetanja za prvo mjesto nismo očekivali, ova sezona donijela je znatno više drame i napetosti nego što su se nadali čak i najveći optimisti.

Ironično je što nam pogled na ljestvicu vozača ne daje takav dojam, budući da je trenutačni trostruki uzastopni svjetski prvak Max Verstappen iz Red Bulla na čelu s 255 bodova, čak 78 više od prvog pratitelja Landa Norrisa iz McLarena. Međutim, kad te suhe podatke smjestimo u stvarni kontekst, dolazimo do zaključka da je Verstappen uistinu najbolji vozač današnjice jer je uspio ostvariti takvu osjetnu prednost u sezoni u kojoj Red Bull većinom zapravo nije bio najbrži bolid po izvedbenom indeksu. Za razliku od protekle sezone u kojoj smo ukupno imali samo tri različita pobjednika, ili pretprošle u kojoj smo ih ukupno imali pet, ove sezone je pobjede upisivalo čak šest različitih vozača, i to u samo 12 utrka. Osim već spomenutog vodećeg dvojca Verstappena i Norrisa, pobjeđivali su i Ferrarijevi vozači Charles Leclerc i Carlos Sainz, te vozači Mercedesa George Russell i Lewis Hamilton.

Nakon pete utrke sezone u Kini, ostatak konkurencije počeo je dostizati, a neki i prestizati Red Bull u kategoriji najbržeg bolida. Ni u jednoj od posljednjih sedam utrka Verstappen nije ubilježio uvjerljivu pobjedu od njih tri koliko je ostvario u tom razdoblju, a vjerojatno bi ih ubilježio još i manje da je McLaren u potpunosti iskoristio potencijal i brzinu svojeg bolida. Lando Norris pobijedio je u Miamiju, ali je nakon toga imao golemu šansu slaviti u još barem pet utrka, no to je, što njegovim greškama, što greškama njegove momčadi, palo u vodu. Iza Britanca je i dalje fantastična sezona u kojoj je, osim spomenute pobjede, upisao još šest plasmana na postolje, no moglo je to biti i puno bolje.

Mercedes i Ferrari imaju toplo-hladnu sezonu u kojoj variraju od pobjednika do anonimnih izvedbi bez osvojenih bodova, pa ih se ne može svrstati ni među najveća iznenađenja ni najveća razočarenja dosadašnjeg dijela. Naslov najvećeg pozitivnog iznenađenja sezone bez ikakve dvojbe ide iskusnom njemačkom vozaču Nicu Hülkenbergu, koji radi čuda u slabašnom bolidu momčadi Haas. Američki konstruktor je po izvedbenom indeksu tek sedmi najbrži bolid, što bi značilo da je očekivan rezultat vozača 13. ili 14. mjesto, a Hülkenberg je u gotovo svakoj utrci nadmašio očekivanja. Jedino je na otvaranju sezone u Bahreinu bio slabašan, 16., a osim toga je u svakoj utrci bio ili među osvajačima bodova, ili tik do njih na 11. mjestu. Posebno je briljirao u zadnje dvije utrke, u austrijskom Spielbergu na Red Bull Ringu te u Silverstoneu, gdje je nanizao dva šesta mjesta. Činjenica da je osvojio čak 22 boda od ukupnih 27 koliko trenutačno ima njegova momčad možda i najviše govori o njegovoj briljantnoj sezoni.

Razmaženo se nadamo

S druge strane, nedvojbeno najveće razočaranje polusezone je Verstappenov momčadski kolega iz Red Bulla Sergio Perez. Za kontekst je bitno naglasiti da se od njega očekuju konstantni plasmani na postolje, ili u najmanju ruku četvrta ili peta mjesta, a otkako je krajem svibnja produljio ugovor s Red Bullom, u šest uzastopnih utrka nije to uspio ostvariti nijednom. U posljednjih šest nastupa dvaput je ostao bez plasmana svojom krivicom, jednom završio kao 17., dvaput kao osmi i jednom kao sedmi. Iako Red Bull više nije neprikosnoven broj jedan među bolidima, ovakvi Perezovi rezultati debelo su ispod i onih minimalnih očekivanja koja je momčad postavila ispred njega.

Unatoč činjenici da je Verstappen vrlo vjerojatno osvajač naslova prvaka i za 2024. godinu, nastavak sezone bit će vrlo dramatičan i zanimljiv. Kao što se pokazalo i u posljednjih nekoliko utrka, ovisno o konfiguraciji staze moguće je da ćemo imati čak i po osam kandidata za pobjedu u nadolazećim utrkama. Takvu izjednačenost među najbržima nismo već dugo imali, a svi zagriženi ljubitelji Formule 1 znaju da su takve utrke najbolje. Ove smo sezone takvih utrka imali već nekoliko (Miami, Montreal, Silverstone, Imola, Spielberg) pa se i pomalo razmaženo nadamo da će se taj trend nastaviti.

