Borbu Furyja i Klička treba spriječiti. Zagovara je financijski interes, a mogla bi biti repriza Tysona i Paula

Nakon što se proširila ideja da bi sljedeći meč Tysona Furyja mogao biti okršaj s davno umirovljenim, bivšim teškaškim prvakom Vladimirom Kličkom, glasno je reagirao bivši prvak u poluvelteru i velteru Ricky Hatton:

- Boksačke organizacije od autoriteta bi trebale istupiti i stopirati takvu borbu. Vladimir je čovjek koji očito drži do stanja svojeg tijela i on bi vjerojatno prošao sve testove no ja se doista pitam da li želim gledati borbu poput one koju su nam upriličili Mike Tyson i Jake Paul ili onu u koju je stupio ostarjeli Evander Holyfield. Meni se čini da mi doista trebamo nekoga tko će Tysonu reći da je njegovo vrijeme prošlo ili Kličku da razmišlja o njemu i njegovu zdravlju.

Nakon što je i po drugi put izgubio od Oleksandra Usika, Tyson Fury "liže svoje rane" i razmišlja s kim bi se mogao boriti kako bi se pobjedonosno vratio u ring. A za takvo što bi Vladimir Kličko, čovjek koje je pobijedio u studenom 2015. i kojem je tada preoteo tri relevantna šampionska pojasa (WBA, IBF, WBO).

Kličko se nakon toga, s 41 godinom na leđima, borio još samo jednom i to protiv Anthonyja Joshue a i taj dvoboj je izgubio nakon čega se borilački umirovio. A kako je od tada prošlo skoro osam godina, a da Vladimir sada ima 48 godina, ne postoji logičan razlog za njegov povratak u ring. Osim ako nije ostao bez novca, zarađenog u 69 profesionalnih borbi s čak 23 protivnika s kojima se borio za pojaseve. Ili je možda željan reflektora pozornice kao netko tko jo uvijek drži rekord od 4.382 dana na prijestolju svjetskog teškaškog prvaka.

Dakako, vrlo brzo javila se i osoba koja se s Hattonom ne slaže a to je, dakako, slavni engleski promotor Eddie Hearn koji u organizaciji takva meča vidi i svoj financijski interes.

- Koliko znam Vladimir se cijelo vrijeme brinuo oko svoje sjajne tjelesne spremnosti. I ja vjerujem da bi to bio za njega vrlo zahtjevan povratak on je vrlo snažan čovjek i što god odluči siguran sam da će to za njega biti dobra odluka - kazao je Hearn.

Ideju Klitčkova povratka zagovara i trenutačno najmoćniji čovjek svjetskog boksa, član saudijske kraljevske obitelji Turki Al-Sheikh, koji želi Ukrajincu dati priliku da nakon Georgea Foremana postane najstariji svjetski teškaški prvak.