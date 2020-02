Bojan vjeruje da bi bio 30 posto bolji da je u NBA došao ranije

Pored sedam igrača, a više ih imaju samo Australija (8) i Francuska (8), NBA poslodavca ima i negdašnji hrvatski izbornik Neven Spahija (57).

Trener s najviše naslova državnih prvaka u europskim zemljama (Hrvatska, Slovenija, Litva, Izrael, Španjolska, Turska) drugi je put prihvatio posao pomoćnika glavnog trenera.

U svom prvom NBA mandatu, 57-godišnji Šibenčanin bio je pomoćnik Mikeu Budenholzeru u Atlanti, a sada je pak desna ruka Tyloru Jenkinsu, glavnom treneru Memphis Grizzliesa.

– Taylor i ja smo tri godine proveli u Atlanti i on mi je kao mlađi brat. Mlad je trener u kojem sam vidio veliki potencijal. Nisam znao da će se nametnuti tako brzo, no kada me je pozvao, nisam dvojio.

S vrlom mladom momčadi (Morant 20, Ja. Jackson 20, Jo. Jackson 22, Clarke 23, Brooks 24), “Grizliji” su ovog časa osmi u vrlo kompetitivnoj Zapadnoj konferenciji.

– Bez obzira na to što time gubimo izglede za visok izbor na draftu, mi želimo u doigravanje. Nitko se nije nadao da ćemo s tako mladom momčadi u kojoj dvojica novaka i jedan igrač druge godine imaju uloge nositelja biti ovako kompetitivni.

Radim analizu i pripremu

U kojoj mjeri je Zapad jači od Istoka?

– Zapad je tradicionalno jači i nitko ne može objasniti zašto je to tako jer svi imamo iste uvjete za izbor igrača, no Istok dugo nije bio ovako dobar. Pored vodeće momčadi lige Milwaukeeja, tu je branitelj naslova Toronto, a tu su i sjajna Philadelphia i Miami koji nekako prolazi ispod radara, a sjajno igraju.

Što su točno Nevenova zaduženja u stručnom stožeru?

– Kao i svaki pomoćni trener, imam skupinu svojih momčadi koje pratim i radim analizu i pripremu. S nekim igračima radim individualno, a s obzirom na to da sam najstariji trener u “staffu”, moje iskustvo im je jako važno, pa tako i ono iz takozvane Fibine košarke. Doduše, to treba javno reći, europska i NBA košarka nisu dva ista sporta, to su samo sportovi koji imaju puno sličnosti.

Pored različitih pravila oko pogrešaka u koracima, udaljenosti trice, defenzivne tri sekunde i trajanja utakmice, razlika je, i to velika, u načinu putovanja.

– U Europi se igra po NBA rasporedu bez uvjeta kakve imaju NBA klubovi. U NBA ligi putovati ne znači nikakav problem: automobilom dođem pred zrakoplov koji je preuređen za sportske momčadi i sva sjedala su prva klasa. Upalim računalo i analiziram predstojećeg suparnika ili odigranu utakmicu i već smo na odredištu. Memphis ima takvu poziciju da mi puno letova unutar dva sata, a niti jedan dulji od tri sata. Premda imam dva sjedala prve klase, a sjedim nasuprot glavnog trenera, još se nije dogodilo da sam spavao na letu.

Imaju li Grizzliesi zrakoplov?

– Delta je napravila flotu zrakoplova kojom se koristi velika većina NBA klubova, to je Boeing 757 adaptiran s 300 na 74 mjesta, podijeljen u tri sekcije. U prvoj su igrači, u drugoj treneri, a u trećoj ostali. A ostali su zaposlenici kluba, gosti poput supruga ili djevojaka, sponzora, ali i kondicijski treneri, fizioterapeuti, treneri za oporavak, videotreneri, novinari. Inače, momčad odsjeda u najboljim hotelima luksuzne kategorije kao što su Four Season ili Ritz Carlton.

Koja su gostovanja najvrelija?

– NBA publika drukčija je nego europska, a najžešći su navijači u Bostonu. Oni rade jak pritisak na suce, reagiraju gotovo na svaku odluku.

Ugodno zacijelo nije niti u New Yorku gdje je došlo do naguravanja igrača nakon što je Knicks Payton odgurnuo Memphisova Crowdera.

Upozoravaju li treneri svoje igrače da ne smiju ulaziti s klupe u teren bilo što da se događa na parketu?

– To su pisana pravila i Marku Guduriću sam odmah kazao da bi mogao biti suspendiran jednu utakmicu. “Ali ja nisam ništa napravio”, kazao mi je on i u pravu je, ali je ušao u teren. Gore vam je da se s klupe zatrčite u teren, nego da ste bili dio incidenta. Ako je i financijska, visina kazne odredi se tako da se vaš ugovor podijeli s 82 utakmice.

Šarić može biti vrlo dobar

Hrvatski NBA igrači takvih problema nemaju. A trojica od aktualnih su na Spahijinoj listi petorice najboljih u Večernjakovu izboru košarkaša godine.

– Prednost dajem Bojanu Bogdanoviću. Bio sam mu trener u Fenerbahçeu i moram priznati da je u NBA ligi napravio veći iskorak no što sam mislio. A on mi je još jednom rekao da bi bio za 30 posto bolji da je u NBA došao ranije, a ne s 25 godina. On je ovdje napredovao, odgovara mu kako se u NBA ligi radi, posebno taj individualni dio rada. Primjerice, ako on želi ispaliti 300 šuteva on će to učiniti za 20 minuta jer su tu tri-četiri pomoćnika, dok je tako što u Europi nemoguće.

Na drugom i trećem mjestu su Šarić i Zubac.

– Za Šarića sam pak mislio da će napraviti puno više od ovoga jer njegova minutaža u Sunsima ide od startera do pričuve s malom minutažom. Nadam se da će se posvetiti puno više individualnom treningu i da će potpisati novi ugovor. On neće biti ni LeBron ni Zion, ali može biti vrlo dobar NBA igrač. Zubac je projekt Clippersa, momčadi koja je kandidat za naslov i u čijim redovima se svaka pogreška gleda pod povećalom. Volio bih da u ovoj fazi karijere nije u tako amticioznoj momčadi, a da je kod nas imao bi puno veću minutažu.

Četvrti i peti su dva euroligaška igrača.

– Simon je nezamjenjivi dio vodeće momčadi Eurolige i dokaz je da i čovjek koji nije superatleta može igrati jako dobru košarku. Za Tomića mi je žao što ga u reprezentaciji nismo bolje iskoristili jer on ulazi u kategoriju najboljih igrača koje smo imali na ovim prostorima.

Kako negdašnji izbornik gleda na sadašnje stanje hrvatske reprezentacije?

– Hrvatska ima Savez i igrače, ali nema kompaktnu reprezentaciju, a nju sve ove godine nismo napravili. Tko će se odazvati za olimpijske kvalifikacije i u kakvom stanju, teško je predvidjeti, no ako u Split dođu svi s najboljim igračima, onda će Njemačka biti u prednosti, a isto tako vi uvijek morate računati na Acin Brazil.

Spahijin izbor:

1. Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 10

2. Dario Šarić (Minnesota/Phoenix) 7

3. Ivica Zubac (LA Lakers/LA Clippers) 5

4. Krunoslav Simon (Anadolu Efes) 3

5. Ante Tomić (Barcelona) 1

>> Pogledajte nastup seksi plesačica na košarkaškoj utakmici