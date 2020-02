Od regionalne lige već dulje vrijeme koristi ima samo srpska košarka

Otkako se u travnju razišao s čelnicima Budućnosti, Jasmina Repeše (58) nema ni na jednoj trenerskoj klupi, ali ni u javnosti.

Ipak, bivšeg izbornika, koji je vodio Hrvatsku na tri Europska prvenstva (2007., 2009., 2013.) te na jednim Olimpijskim igrama (2008.), privoljeli smo da sudjeluje u Večernjakovu izboru košarkaša godine.

A u toj priči taj Čapljinac po rođenju nije imao dvojbi.

Nitko kao Bojan Bogdanović

– Bojan Bogdanović je najbolji. Neću reći da je ovo kulminacija njegove karijere jer on može još i bolje. Fizički je i šuterski moćan, a ključan potez njegove karijere bio je kada se iz Reala vratio u Cibonu da počne igrati.

Bojan je na vrijeme shvatio da “nije kraljevsko sve što sja”, no čini se da današnje klince, pa i njihove roditelje, olako fascinira ime i veličina kluba.

– Prirodno je da klince fasciniraju Real i Barcelona, a to postaje još ekstremnije ako im mi ne ponudimo program. Kada bi mladi igrač vidio da ima koristi od ostanka, onda bi i ostao.

Dario Šarić je jedan od onih koji nikamo nije žurio pa je, prije odlaska u NBA, dvije sezone proveo u euroligašu.

– On se jako dobro uklopio u Sixersima, koji su ga razmijenili, a naši igrači takve stvari teško prihvaćaju. Misle da ih je klub odbacio. U NBA ligi je važan i faktor sreće, da budete u pravo vrijeme na pravome mjestu, no i kada mu nije išlo najbolje, on se pokazao kao borac.

Pred odličnim Simonom, važnom Efesovom polugom, Jasko je prednost dao Zupcu.

– Kruno zna koliko ga poštujem i volim i doista zaslužuje koje mjesto više po onome što je dao, no shvatit će da na mladima svijet ostaje i da mlađima trebamo dati motivaciju. Osim što je talentiran, Zubac je i “premazan”, a takvi u kolektivnim sportovima imaju prednost. U Clippersima je u okruženju ponajboljih NBA igrača i odlično se snalazi u onome što dobiva.

S obzirom na puno više utakmica, pa tako i putovanja, euroligaški treneri imaju sve manje vremena za kvalitetan trening.

– Tako je, i zato su u prednosti dvije vrste igrača: oni koji jako dobro razumiju igru i znaju provesti trenerove zamisli, poput Simona ili Micova, a takvih je malo, te oni koji su u dobrim godinama, koji nisu fizički potrošeni i brzo se oporave. Zato Efes i jest na euroligaškom čelu jer ima obje te vrste igrača.

Kako netko tko je u dva mandata bio izbornik gleda na aktualno stanje hrvatske reprezentacije?

– Ključno je da unutar kuće sami sebi kažemo pravu istinu o stvarnom stanju, nimalo uljepšano. Ako treba, bolje je da se kaže da je stanje lošije nego što jest. No, jedan izostanak sa Svjetskog prvenstva ne smatram krajem svijeta jer nekad i faktor peha napravi svoje. Bitno je da stručni stožer napravi kvalitetne natjecateljske i trenažne programe za reprezentativne kandidate. Nešto poput onoga što je Mršić napravio prošlo ljeto s Ljetnom NBA ligom i turnirom u Kini.

Kada netko kaže da je problem u struci, Repeša ustaje u obranu svoga ceha.

– Nikad se s time nisam slagao, tu su frazu neki koristili da bi prikrili svoje slabosti. Najlakše je reći da nemamo stručne ljude. Dapače, imamo odlične trenere. Iskusniji smo Perasović, Spahija, Petrović i ja, Anzulović dobro radi u Rusiji, baš kao i Tabak i Miličić u Poljskoj. Golemac je sjajno radio u Kopru, Mulaomerović i Rimac su se također profilirali. Gjergja dobro radi u Belgiji, moj sin Dino u Češkoj. To su sve ambiciozni i vrijedni momci iza kojih treba stati.

Treba li pak država više stati iza klubova? Zar nije bolno da se Cibona i Zadar u ABA ligi bore za ostanak umjesto za vrh? Umjesto odgovora – dobili smo protupitanje.

Samo Srbi koriste ABA ligu

– Znamo kolika je gospodarska snaga Hrvatske, a kolika Srbije, i da je Hrvatska u tome u prednosti. Pa je li onda normalno da Cibona i Zadar imaju proračun manji od milijun eura, a Zvezda i Partizan veći od 10 milijuna eura?! Dakle, kako kažu Srbi, “koliko para, toliko muzike”. Ne možemo za sve okriviti ljude iz košarke, postoje i oni koji im određuju okvire i uvjete djelovanja.

Zar je ABA liga doista najveći problem hrvatske klupske košarke, kao što mnogi vole reći?

– Mnogi i u Hrvatskoj i u Srbiji misle da bi bilo bolje da se igraju domaća prvenstva i, gledano sa sportskog aspekta, tako i jest. No, treba gledati i poslovni aspekt. Uz to, već dulje vrijeme od te lige koristi ima samo srpska košarka jer ima 20 momaka u dva razvojna programa, u FMP-u i Megi, koji se kale u kvalitetnom natjecanju. Ni jedna druga zemlja čiji su klubovi u tome natjecanju nema takav razvojni program. Problem je ABA lige i što je tek u siječnju izabrala vodstvo, a ono bi trebalo biti jamstvo svakom sudioniku da će biti zaštićen. Ako je Euroligi bitan taj bazen zato što daje toliko igrača, zašto nije napravila neuobičajen korak i pokrila menadžmentom i ABA ligu?

Je li Cedevitinim odlaskom u Ljubljanu iščezla i prilika da Hrvatska ima euroligaša?

– To je velika šteta jer se radi o novcu koji je vlasnik Tedeschi mogao usmjeriti i izvan sporta. Nažalost, u našem društvu jedino oni koji rade svojim novcem gledaju da kraj sebe imaju pametne i one koji znaju. S druge strane, svi oni koji žive na državnim jaslama žele zadržati sustav na svojoj razini, jer ako se netko izdigne onda je taj bolji od njih.

Dakle, mediokriteti nas vuku dolje i u sportu kao i u društvu?

– Ivo Andrić je dobro rekao da u turbulentnim vremenima budale pričaju, pametni šute, a fukare se bogate – zaključio je Jasmin Repeša.

Je li ovo najniža točka hrvatske klupske košarke? Pa nemamo ni jedan klub u Europi!

– Možda smo i jedina država u Europi koja ga nema. No, nije to problem, ako znate kako ćete se dignuti. Nema u Americi biznismena koji barem jednom nije dotaknuo dno, no ne možete danas dotaknuti dno, a očekivati da već sutra budete jako uspješni, morate prvo napraviti zdrav program.

Repešin izbor:

1. Bojan Bogdanović (Utah Jazz) 10

2. Dario Šarić (Minnesota/Phoenix)7

3. Ivica Zubac (LA Lakers/LA Clippers)5

4. Krunoslav Simon (Efes)3

5. Ante Tomić (Barcelona) 1

>> Hrvatska klapa himnom otvorila NBA utakmicu u kultnoj njujorškoj dvorani, plesao se i linđo