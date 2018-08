Bjelica otkrio: To bi mi bila najveća i najdraža pobjeda u karijeri!

Dan uoči uzvratnog dvoboja Lige prvaka, glavni trener Dinama Nenad Bjelica i stoper Emir Dilaver održali su press konferenciju za medije na Maksimiru.

- Očekujem da igrači daju svoj maksimum, da njihovo zalaganje bude na vrhunskom nivou, svi to zaslužujemo uz veliku podršku navijača. Spremni smo, jedva čekamo utakmicu i nadamo se da će biti pozitivan ishod - započeo je trener Bjelica.

Koliko je način igre vašeg Dinama zaslužan što ste napunili stadion?

- Jedan čovjek ne može ništa napraviti, mi smo ekipa, zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Svi u klubu smo kreatori dobre atmosfere i igara. Igrači su najzaslužniji svojim radom i zalaganjem na terenu, pokazuju veliku emociju i pripadnost bojama kluba, bez obzira što nisu ponikli u klubu, veliki su profesionalci i karakterni dečki. Uspjeli smo probuditi zagrebačku publiku koja će doći u velikom broju.

Jesu svi igrači spremni? Ademi, Theophile, Livaković?

- Livaković nije jučer trenirao, nadam se da će Ademi i Theophile biti na raspolaganju. Ako ne, imamo igrače koji su spremni zamijeniti ih.

Hoće li pun stadion biti opterećenje i pritisak za momčad?

- Opterećenje nam je prazan stadion, kad igrate pred 2000 ljudi, tad je jako teško. Iako smo svi profesionalci, razumijem igrače da im je u takvim uvjetima teško igrati. Kad je pun stadion, postoji velika inspiracija i motivacija, kad vas vaši navijači nose, to ne može biti nikakvo opterećenje.

Kakva je strategija utakmice, očekujemo šahovsku partiju?

- Kao i uvijek, igramo na pobjedu, imamo pozitivan rezultat, ali taj rezultat ništa posebno ne garantira. Naš cilj je pobijediti u utakmici, nadam se da ćemo bolje otvoriti utakmicu u odnosu na Bern, da ćemo postići više golova i vjerujem da ćemo uz naše navijače uspjeli - nadodao je trener Dinama.

Emir Dilaver upitan je o seriji golova Young Boysa koja traje.

- Može njihova serija stati. Gledao sam njihove rezultate, mogu primiti i dati gol. Ne bojimo se nikoga, imamo dobru obranu i izvrstan napad. Bili smo ljuti sami na sebe što smo onako primili gol u Bernu, da smo duže držali 0:0, bili bi oni u većem stresu. Bili smo malo iznenađeni, ali sutra to sigurno nećete vidjeti!

Hoarau je stvorio dosta problema, imate ideju kako ga zaustaviti?

- Nismo imali velikih problema s njim, visok je ali bez skok igre. Na našem travnjaku, bit ćemo agresivniji i bolje izlaziti na skokove. Znamo što žele, kako igraju, analizirali smo ih kao čitava obrana i spriječit ćemo njihovu igru - izjavio je Dilaver i nadodao:

- Njihov nogomet je dosta brz, traže napadače, to je njihova igra, znaju koju kvalitetu imaju, visinu naprijed, brza krila. Ali nismo previše razmišljali o tome. Igramo pred našim punim stadionom, igrat ćemo kako znamo i kako uvijek igramo. Pripremili smo se na to, to nije za nas nova situacija, dosta naših igrača igrala je na ovom nivou. To je utakmica koja donosi Ligu prvaka, ali nije stres faktor za nas.

Uključio se i trener Bjelica:

- Respektiramo i poštujemo protivnika, ali se ne zamaramo se njime, želimo pokazati naš veliki potencijal.

Dilaver se osvrnuo i na pun Maksimir:

- To nam je drago, svakom igraču i cijela momčad priča o tome. U ovoj fazi kad se navijači vraćaju, želimo vratiti stari ambijent na stadion, da budu uz nas kao i uz reprezentaciju Hrvatske na SP-u.

Eventualna sutrašnja pobjeda, gdje bi je smjestili po rangu u svojoj trenerskoj karijeri?

- Bila bi najveća i najdraža! - rekao je Bjelica.

Karantena prije utakmica Lige prvaka će biti pravilo?

- Mi smo sve svoje utakmice u Ligi prvaka bili u karanteni, nije to ništa novo za igrače. U europskim natjecanjima ćemo uvijek biti u karanteni, dok u hrvatskoj ligi ponekad.

Bojite se da će atmosfera ponijeti igrače?

- Vjerujem da ćemo biti jako dobro pripremljeni za utakmicu, vjerujem u pozitivan završetak utakmice. Igrači su već igrali pred takvim atmosferama, imaju mnogi igrači to iskustvo u našoj momčadi. To neće biti opterećujuće, trebamo biti fokusirani na zadatke koje moramo ispuniti na terenu. Želimo iskoristiti naše kvalitete, a ne što protivnik radi. Mi želimo puno, dajemo puno, sigurno ćemo to sutra dati, mi smo sjajna grupa.

