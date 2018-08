Gavranović: Samo neka se Young Boysi i dalje hrabre

Dinamo je apsolvirao Lokomotivu, bez mnogo problema, osim u realizaciji, i to s “drugom” postavom, s igračima koji nisu igrali u srijedu protiv Young Boysa, a koji će ponovno na travnjak u utorak u 21 sat kada se pred očito lijepo ispunjenim Maksimirom igra uzvratni susret play-offa Lige prvaka. U ovom trenutku to je susret godine za Dinamo i zato se za taj uzvrat jako ozbiljno pripremaju, a žele se odužiti i velikom broju navijača koji će doći na tu utakmicu. Naime, prodano je 6000 godišnjih ulaznica, ukupno je do jučer “otišlo” u džepove kupaca više od 21.000 ulaznica.

Neka riješi utakmicu bilo tko

– Želimo se odužiti ljudima koji će doći i ući u Ligu prvaka, poručio je nakon sraza s Lokomotivom trener Nenad Bjelica, zadovoljan kako je njegova momčad odradila posao s lokosima. Od onih koji su igrali u Bernu, na travnjaku je bio od početka Danijel Zagorac, Budimir koji je ušao u Bernu, a manju minutažu u subotu je dobio Mario Gavranović.

– Bilo je jako teško u Švicarskoj, gotovo svi igrači su se bunili, tamo je umjetna trava stvarno loša, nije kao u Astani i nije se bilo lako regenerirati i pripremiti za ovu utakmicu s Lokomotivom. No dečki koji su danas igrali jako dobro su odradili posao i do utorka ćemo svi biti spremni – rekao je Mario Gavranović koji je u gradskom derbiju igrao zadnjih 15-ak minuta.

Možda se sad momčad Young Boysa snađe na novoj maksimirskoj travi.

– Trebalo bi biti tako.

Kako je vama bilo igrati u svojoj Švicarskoj.

– Ma lijepo, rođen sam tamo, tamo sam doma i lijepo je bilo dva dana provesti u mojem kraju. Čuo sam se prijateljima tamo, dobio mnogo poruka od ljudi koji su mi bliski i mogu reći da su svi navijali za nas. Ne, neće doći u Maksimir, ipak je malo daleko – kaže Gavranović, majstor za važne utakmice. Prošle je sezone na završetku riješio prvenstvo, pa je riješio i finale kupa. Mogao bi “riješiti” i svoje Švicarce.

– Ma neka riješi bilo tko, samo da mi pobijedimo.

Po onome što igrači Young Boysa govore u medijima, optimisti su, uvjereni da prolaze.

>>Pogledajte što su dinamovci rekli nakon povratka iz Švicarske

[video: 26392 / ]

– Vidio sam i ja da pričaju da su bolji, da će nas lako proći, a sad je na nama da pokažemo da to neće biti baš tako.

Nakon 1:1 u Bernu, Dinamu je u uzvratnom susretu dovoljno i 0:0.

– Mi nikad ne igramo na 0:0, idemo na pobjedu pred našim navijačima, radujemo se što će biti pun Maksimir. Idemo odigrati dobru utakmicu i ući u Ligu prvaka – zaključio je napadač Dinama.

Mario će igrati, ali koji?

Bjelica sad mora mozgati o tome kojeg Marija staviti protiv Young Boysa, drukčiji su tipovi napadača. Ovisit će to i o tome kako Bjelica planira igrati. Sigurno je da neće lupiti bunker i poput Mourinha parkirati autobus pred svoja vrata jer to Dinamo nikad nije znao igrati. No isto tako ne mora ni juriti, ima tih 1:1 koji mu daju startnu prednost, tako da se može očekivati da će ući oprezno, pokušati kontrolirati utakmicu. Ne smije dopustiti zbrku, a upravo je zbrčkano izgledao Dinamo na otvaranju utakmice u Bernu, zato je odmah i primio pogodak, a mogao je i još koji dok se nije sredio.

Bjelica će plave danas nakon treninga odvesti u karantenu, to uoči utakmica HNL-a ne radi, ali ovdje je ulog jako velik i želi imati mir. I nadati se da će mu se svi oporaviti od umjetne trave u Bernu... Probleme još imaju Arijan Ademi i Kevin Theophile Catherine, upitan je i Livaković koji je nagnječio palac.