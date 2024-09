Bivši vratar Dinama progovorio o smrtonosnoj bolesti: 'Ovo bi mogao biti moj posljednji intervju'

Bivši vratar Dinama Georg Koch (52) saznao je da ima rak gušterače i da su mu liječnici rekli da će uskoro umrijeti. Rekao je da je spreman na taman trenutak i da će mu ovaj intervju biti posljednji: "Sada moram emocije držati pod kontrolom. Iznenada sam bio iščupan iz života, sa samo tri rečenice. Znao sam da se moram boriti, uvijek je bilo tako u mom životu. Morao sam se boriti i za poziciju na golu. Naravno da nisam odmah svima rekao. Bilo mi je jasno da nema odustajanja", rekao je, pa dodao:

"Ima dana kada sam depresivan i glava mi je prazna, ali ima i dana kada bih mogao čupati drveće. To se ne može objasniti. Ne mogu reći kako će biti sutra. Ponekad sam navečer dobro raspoložen. Legnem u krevet, a ujutro ne mogu disati". Doktori su mu u svibnju 2023. dali još šest mjeseci života. Na sreću, zahvaljujući kemoterapijama još uvijek je živ:

"Prošao sam kemoterapije i uzimao lijek iz Sjedinjenih Američkih Država koji nažalost nije odobren u Njemačkoj. Koštao me nekoliko maraka, ali zato sam još živ. To je dobra stvar", izjavio je, a zapita li se ikad "zašto baš ja":

GALERIJA Pogledajte kako je Dinamo slavio pobjedu! Pjesma Bad Blue Boysa orila se Bakuom

"Uopće se ne radi o meni. Toliko je ljudi koji žive s rakom i drugim bolestima. Ne želim se stavljati u prvi plan. Ne pitam se 'zašto ja'. Možemo ovakav intervju napraviti s bilo kim, i oni se to pitaju. Ovo je moj posljednji intervju. To da mogu o tome ovdje govoriti leži u činjenici da sam kao golman u prvom planu. Mislim i na djecu na bolničkim odjelima. Svašta sam doživio, a bolesna djeca još ništa nisu, vjerojatno nisu bila ni na odmoru s roditeljima jer samo moraju ležati na odjelima. To me stvarno dirnulo", kaže Austrijanac. "Ponekad poželim da sve ovo brže prođe, ovo je mučenje za glavu. Veselim se što su djevojka i moja djeca uz mene", zaključio je Koch.

Austrijski golman je u Dinamu proveo sezonu 2007./08. te je bio jedan od najzaslužnijih za rušenje velikog Ajaxa i plasman u Kup UEFA (današnju Europsku ligu). Branio je i za: SC Herford, bečki Rapid, Duisburg, Energie Cottbus, Kaiserslautern, Arminiju Bielefeld, PSV, Fortunu Düsseldorf i Erkenschwick.

VIDEO Bivši igrač Dinama i Hajduka: 'Livaja je opasan, ali Hajduk je puno slabiji od Dinama'