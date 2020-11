Bivši Vatreni zabio u velikom preokretu Seville, Leipzig srušio PSG

Nogometaši Seville pobijedili su Krasnodar sa 3-2 u susretu 3. kola E skupine Lige prvaka uz pogodak Ivana Rakitića, RB Leipzig je pobijedio PSG sa 2-1, a pobjede su upisali i Barcelona, Chelsea, Juventus, te Borussia Dortmund.

Krasnodar je na Sanchez Pizjuanu poveo sa 2-0, no Sevilla je uspjela okrenuti rezultat, pritom zabivši dva gola s igračem manje.

Magomed-Shapi Sulejmanov je doveo Ruse u vodstvo u 17. minuti, a samo četiri minute kasnije Marcus Berg je iz kaznenog udarca zabio za 2-0. Ivan Rakitić je u 42. minuti smanjio na 1-2 zabivši glavom na ubačaj Joana Jordana. U posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje nakon što je 'pocrvenio' Jesus Navas zbog ružnog prekršaja.

Ipak, Andalužani su s igračem manje uspjeli izjednačiti u 69. minuti, a pogodak je zabio Youssef En Nesyri. Samo tri minuta kasnije marokanski napadač je doveo Sevillu u vodstvo koje je domaćin obrabio do kraja.

Ivan Rakitić je odigrao cijeli susret za domaći sastav.

U drugom susretu Chelsea nije imao problema protiv Rennesa pobijedivši sa 3-0. Timo Werner (10-11m, 41-11m) i Tammy Abraham (50) zabili su za "Bluese", a gosti su od 41. minute igrali bez isključenog Henriquea Dalberta.

Mateo Kovačić je za Chelsea zaigrao od 63. minute, dok Karlo Žiger nije nastupio.

Na ljestvici vode Chelsea i Sevilla sa po sedam bodova, dok Krasnodar i Rennes imaju po bod.

U derbiju večeri RB Leipzig je sa 2-1 pobijedio PSG koji je nastupio bez čak sedam ozlijeđenih igrača među kojima nije bilo niti Kyliana Mbappea i Neymara.

Francuski prvak je imao vodstvo 1-0 i jedanaesterac kojeg nije realizirao Angel di Maria, a na koncu je upisao drugi poraz u skupini završivš susret s dva igrača manje.

Gosti su poveli u već u 6. minuti pogotkom Angela Di Marije. Argentinac je u 16. minuti mogao zabiti i za 2-0, no nije realizirao kazneni udarac. Njegov udarac odlično je obranio Peter Gulacsi. Do kraja poluvremena PSG je zabio još dva gola, no oba su poništena zbog zaleđa, Di Mariji u 37. minuti, te Moise Keanu u 39. minuti. Njemački sastav je uspio izjednačiti u 42. minuti lijepim golom Christophera Nkunkua, a u 59. minuti preko Emila Forsberga iz jedanaesterca stigao i do prednosti.

U nove probleme gosti su došli u 69. minuti nakon što je Idrissa Gueye dobio crveni karton, a lošu očajnu večer Parižana zaključio je Presnel Kimpembe zaradivši isključenje u sudačkoj nadoknadi.

U drugom susretu skupine H Istanbul Basaksehir je priredio iznenađenje pobijedivši Manchester United sa 2-1.

Nakon što je Manchester United u prva dva kola porazio PSG (2-1) i RB Leipzig (5-0) očekivalo se kako će "Crveni vragovi" bez stresa odraditi gostiovanje u Turskoj protiv Istanbul Basaksehira koji je u prva dva kola upisao dva poraza bez postignutog gola.

Međutim, turski prvak je pružio odličnu predstavu pobijedivši engleskog velikana sa 2-1. Zanimljivo, bio je to treći uzastopni poraz Uniteda na gostovanjima u Turskoj nakon poraza od Galatasarayja (0-1) u studenog 2012. godine, te od Fenerbahčea (1-2) u studenom 2016.

Turski prvak je poveo u 13. minuti nakon brze kontre koju je realizirao Demba Ba. Edin Višća je poslao dugačku loptu do seneglskog napadača koji se sam sjurio s centra i zabio za 1-0. Bivši napadač Chelsea i Newcastle Uniteda postao je drugi najstariji afrički strijelac u povijesti Lige prvaka, a pogodak je zabio sa 35 godina i 163 dana. Stariji od njega bio je tek Didier Drogba koji je imao 36 godina i 259 dana kada je zabio svoj posljednji pogodak u "Champions League" u studenom 2014.

U 40. minuti Višća je nakon asistencije upisao i pogodak. Bila je to još jedna brza kontra turskog sastava. Deniz Turuc je povukao po lijevoj strani, gurnuvši loptu u sredinu, Ba je propustio loptu, a na nju je natrčao Višća sjajno pogodivši za 2-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Anthony Martial je smanjio na 1-2 vrativši nadu gostima.

No, u drugom dijelu domaćin je znalački obranio prednost osvojivši prve bodove u elitnom natjecanju "Starog kontinenta".

Na ljestvici vode Manchester United i RB Leipzig sa po šest bodova, dok Paris Saint-Germain i Istanbul Basaksehir imaju po tri boda.

U skupini G Barcelona i Juventus su ostvarili očekivane pobjede protiv kijevskog Dynama i Ferencvaroša.

Barcelona porazila Dynamo sa 2-1, no daleko teže nego što se očekivalo. Ukrajinci su doputovali na Camp Nou bez šest igrača i pet članova trenerskog stožera koji su bili pozitivni na koronavirus. Testiranje je pokazalo pozitivne rezultate kod Georgyja Tsitaišvilija, Denisa Garmaša, Mikkela Duelunda, Aleksandera Karavaeva, Tudora Belutsea i Mikole Šaparenka.

Nako što je Lionel Messi već u petoj minuti golom iz kaznenog udarca doveo Barcu u vodstvo očekivala se golijada. No Barca je zabila samo još jedan gol, u 65. minuti je Gerard Pique zabio za 2-0. Gosti su smanjili u 75. minuti preko Viktora Cigankova.

U drugom susretu Juventus je u Budimpešti pobijedio Ferencvaroš sa 4-1. Golove za torinsku "Staru damu" zabili su Alvaro Morata (7, 60), Paulo Dybala (72) i lasha Dvali (81-ag), dok je gol za mađarskog prvaka postigao Franck Boli u sudačkoj nadoknadi.

Barcelona ima devet, Juventus šest, a Dynamo i Ferencvaroš po jedan bod.

U skupini F Borussia Dortmund je rutinski odradila gostovanje u Belgiji pobijedivši Club Brugge sa 3-0.

Sve je bilo gotovo nakon pola sata igre, a strijelci su bili Thorgan Hazard (14), te Erling Haaland (18, 32). Mladi Norvežanin je tak ostigao do brojke od 14 golova u 11 nastupa u Ligi prvaka. Matej Mitrović nije nastupio zbog ozljede za belgijski sastav.

U drugom susretu iz ove skupine Zenit i Lazio su odigrali 1-1.

Domaćin je poveo u 32. minuti golom Aleksandra Erohina nakon sjajne akcije u kojoj su sudjelovali i Juri Žirkov, Daler Kuzjajev i Artem Dzjuba. Žirkov je s lijeve strane ubacio u kazneni prostor do Dzjube koji je prsima uposlio Kuzjajeva, a ovaj mu odmah vratio glavom, da bi Dzjuba glavom produžio do Erohina koji je iz voleja zabio za 1-0.

Gosti, koji su nastupili bez najboljeg strijelca Cire Immobilea, te najboljeg asistenca Luisa Alberta, a nije bilo niti Manuela Lazzarija, Lucasa Leive, Stefana Radua i Senada Lulića, uspjeli su izjednačiti u 82. minuti preko Felipea Caiceda koji je pogodio s ruba kaznenog prostora u donji desni kut ruskog gola.

Dejan Lovren je odigrao cijeli susret za Zenit.

Na ljestvici vodi Borussija Dortmund sa šest bodova, Lazio ima pet, a Club Brugge četiri boda. Zenit je osvojio prvi bod.