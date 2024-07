Bivši vatreni: 'Svi mi želimo jak Hajduk. Očekujem da se s Dinamom bori za naslov'

Rijeka je ovog četvrtka odigrala svoju prvu službenu natjecateljsku utakmicu sezone. Bila je to ona europska, u sklopu drugog pretkola Europske nogometne lige protiv Corvinula. No u gostima u Rumunjskoj nisu se momci s Kvarnera proslavili, odigrali su 0:0 i sva pitanja morat će riješiti u uzvratu u Rijeci sljedećeg četvrtka. Mi smo o tom susretu porazgovarali sa Sašom Peršonom (59), bivšim hrvatskom reprezentativcem i nekadašnjim igračem Rijeke.

Rezultat realan

– Na kraju mislim da je rezultat realan. Nije to bio nogomet koji smo očekivali, Rijeka se još uvijek traži, nije na optimalnoj razini s obzirom na promjene u momčadi. Rijeka će do uzvrata poboljšati stvari. Očekuje se bolja igra, pobjeda i prolaz dalje. Umor je tu možda bio prisutan, pripreme su tek završile. Rijeka praktički slaže momčad, neki igrači bili su odsutni zbog ozljeda, momčad nije još na razini – kaže nam sugovornik kojeg pitamo da prokomentira i činjenicu da nije bilo mnogo prilika, a i realizacija je kaskala.

– Igrali su protiv drugoligaške momčadi pa se možda od Rijeke očekivalo još više, no nedostajalo je pravih šansi. Osim one na kraju Franje Ivanovića, nije ih bilo mnogo. Trener Željko Sopić morat će poraditi i na toj realizaciji. Vjerujem da oni mogu bolje, a i Sopić je svjestan da to nije bilo zadovoljavajuće. No najbitnije je sada proći kolo, ne treba se umirati u ljepoti, sad je važno proći, a dalje nema slabih protivnika, gdje se možeš samo prošetati po terenu i dobiti utakmicu.

Sopić je najavio da će Corvinul igrati u niskom bloku i čekati kontranapade, što zapravo očekivati od protivnika u uzvratu?

– Mislim da će Rumunji čekati svoju šansu i neće se otvarati, bit će sa zadnjom linijom na centru. Što se Rijeke tiče, traži se prolaz dalje. Rijeka je favorit i sve osim prolaza bit će iznenađenje i razočaranje.

Saša Peršon prokomentirao je i Osijek, koji je s 5:1 pobijedio Levadiju, ali i Hajduk, koji je s 2:0 bio bolji od HB Torshavna.

– Osijek je iznenađujuće odlično odigrao. Kroz prijateljske utakmice su se tražili, igrali toplo-hladno. Napravili su novu momčad, imaju novog trenera, ali iznenadili su i s visokom pobjedom praktički riješili prolaz dalje. Hajduk je odigrao dobrih 45 minuta, onda su igrači u drugom poluvremenu malo stali i pali, dopustili su protivniku da nešto i odigra. I Hajduk se još uvijek traži, no kada se priključe Rakitić i spremniji Perišić, bit će još opasniji.

Bit će konkurentni Dinamu

Pitamo ga i kako mu se čini ova priča Hajduka s Gennarom Gattusom kao trenerom i velikim zvijezdama u momčadi.

– To sve lijepo zvuči i izgleda, no vidjet ćemo na terenu. Svi mi želimo jak Hajduk, koji dugi niz godina to nije bio, pa bi s Ivanom Rakitićem, Ivanom Perišićem i Markom Livajom trebao biti konkurentan Dinamu i boriti se za vrh tablice. To očekujem ove godine, bolji i kvalitetniji Hajduk u odnosu na prijašnje godine.