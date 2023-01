Bivši trener Rijeke oduševljen je Hrvatskom, a u intervju za Večernji posebno spomenuo jednog igrača

Dok je Simon Rožman bio trener Rijeke, klub s Rujevice igrao je odlično, borio se za vrh, za Europu, osvojio je i kup s momčadi s Rujevice. Danas je trener Domžala, kluba s kojim je u sezoni 2016./17. osvojio slovenski kup. Rožmana smo "uhvatili" u krevetu, a ne na terenu s momčadi, javio se s virozom koja je poharala dobar dio njegova stožera iako je momčad krenula s pripremama.

Plavi konkurentni u Europi

Kakvi su planovi i ambicije Domžala u ovoj sezoni?

– Puno smo toga napravili u posljednje vrijeme, uveli smo neke mlade igrače, doveli i nešto novih. Na tablici nismo daleko od mjesta koje vodi u Europu. To nam je i nekakav cilj iako nije da se mora, nemamo imperativ, ali vjerujemo da bismo mogli i to napraviti. Samo smo četiri boda iza drugoga na tablici, Maribor, Koper, Celje i mi borimo se, samo je Olimpija ozbiljno odmaknula na vrhu – kaže nam Simon Rožman.

Vjerujemo da pratite i hrvatsku ligu, kako vam izgleda?

– Naravno da pratim, mogu reći da Dinamo ostaje superioran kao što je bio i prije, vidim da je Hajduk ponovno mijenjao trenera i traži stabilizaciju, ali ne vjerujem da već ove godine može do samog vrha. Osijek ima širok kadar, ali izgubio je dva važna igrača pa mislim da ne mogu do samog vrha. No, svi ostali prilično su izjednačeni, pa i Gorica, koja će se dići, dovela je dosta dobrih igrača.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 04.01.20202., Rijeka - Konferencija za medije trenera HNK Rijeka, Simona Rozmana, povodom priprema nogometasa. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Kakav je dojam Dinamo ostavio na vas u Europi?

– Plavi idu dalje svojim putem, na europskoj sceni još su se jednom pokazali na pravi način, u jakoj skupini s ponajboljim europskim klubovima bili su ravnopravni ili su barem u dijelu utakmice bili u "egalu". To je strašna kvaliteta, jako dobro su selekcionirani, ali ako netko ode, kao sada Oršić, Dinamo ima spremne nove igrače.

Vaš bivši klub Celje igrao je 1:1 protiv Dinama u četvrtak na pripremama, jeste li iznenađeni?

– Ma to su pripremne utakmice, momčad koja je slabije rangirana u takvim utakmicama ima motiv više, a superiorne se malo štede. Uz to, igralo se 120 minuta, igrali su svi igrači, bilo je puno promjena tako da to nije realna slika. Kad bi se dogodilo da igraju u kvalifikacijama, uvjeren sam da bi se tek onda vidjela višestruka razlika u kvaliteti Dinama.

"Vaša" Rijeka puno je slabija nego u vaše vrijeme?

– Nadam se da će naći izlaz, vjerujem da će se sad podignuti pa i uključiti u borbu za Europu.

Zašto ste uopće otišli iz Rijeke?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 17.02.2021., Gradski stadion, Velika Gorica - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Gorica - HNK Rijeka. Trener Rijeke Simon Rozman Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Puno se toga nakupilo, ukratko napravili smo više sjajnih stvari, pa je došlo teško vrijeme korone. Malo smo i "puhali balon" s rezultatima, više nego što je bilo realno. U zimi sam si sam stavio uteg, želio sam više, ne samo kvalificirati se u Europsku ligu, željeli smo konkurirati Dinamu u borbi za naslov prvaka. Onda nam je nakon korone odjednom došlo puno utakmica, puno se toga nakupilo, i trebala je svježa energija. Uvijek sam radio u interesu kluba, možda odlazak za mene nije bio dobar potez, ali radio sam za klub i na kraju je ta sezona smireno došla do kraja.

Trenirali ste Mislava Oršića, koji je došao k vama u Celje jer se kod Matjaža Keka u Rijeci nije uspio izboriti za svoju poziciju; kakav je bio kod vas?

– Uzeli smo ga iz Rijeke jer nije bio u planu. Mislav i ja i dalje smo u kontaktu, a za njega mogu reći da je kao mlad igrač imao viziju, on je svaki detalj života usmjerio prema nogometu i sretan sam što mu se sve vratilo. Potencijal kod njega nikad nije bio upitan, ali svojim radom došao je do toga da može igrati u Engleskoj.

Ljubomorni smo na Hrvatsku

Može li uspjeti tamo?

– Sigurno će biti konkurentan, on tamo može igrati još dvije-tri sezone s obzirom na to da mu je 30 godina. Ostane li te dvije-tri sezone u Premier ligi, bit će to vrhunac.

Kakav je dojam na vas ostavio u Kataru, i on i Hrvatska?

– Skidam kapu svima, od izbornika do svih igrača, možda vi koji živite u svojoj zemlji imate dojam da je sve to normalno i očekivano. Ali, mi smo jako ljubomorni što tako mala zemlja može do takvog rezultata. To je stvar potencijala tih igrača, imate i jako dobro izgrađen kult reprezentacije, svi igrači donose tu silu i želju koja vuče, onda povuku za sobom cijelu zemlju. Drugi put zaredom ostvariti takav sjajan rezultat, svjetski rezultat, je sjajno. I ono što je najvažnije, to nije kraj, vaša reprezentacija ima potencijal i za nastavak, i dalje može ostvarivati velike rezultate jer stalno dolaze novi, kvalitetni igrači. I Mislav Oršić opravdao je poziv u reprezentaciju i zaslužio minutažu svojim igrama cijele sezone. Moj je dojam da što je utakmica veća, važnija, što je viša razina natjecanja, Oršić igra još bolje. Pa taj gol Maroku u utakmici za treće mjesto, to je sve vrhunski – zaključio je Simon Rožman.