Bivši trener Dinama otkrio zašto Drmić nije dobio ni minute te dodao: Plavi su se mučili...

Nema sumnje da su se i u Dinamovu stožeru pa i navijači na tribinama tresli kada je sudac svirao početak utakmice Shkupija i Dinama. Jer, prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka završila je 2:2 i sve karte bile su na stolu. Europa ili 'sramota' - samo jedan gol mogao je odlučiti sve. I jedan gol je i odlučio, ali onaj Dinama, onaj Arijana Ademija u 47. minuti. A kakva je ovo utakmica bila iz stručnog kuta pitali smo bivšeg trenera modrih Nikolu Jurčevića (55).

Nervozan ulazak

- Najvažnija stvar je da je izboren prolazak dalje, to nosi Europu, veliki financijski ulog.... Osiguran je minimalan europski cilj i pobijeđen je Shkupi. Moram reći da je bio nezgodniji protivnik nego što smo očekivali. Dinamo se mučio više nego što smo mislili da hoće. Shkupi je momčad koja se pokazala u super izdanju, ovo im je častan poraz, držali su Dinamo do kraja, to im je recimo utješna nagrada - rekao je pa nastavio:

- Bio je ovo kao neki povratak 4-2-3-1 sustavu i momčad je slična onoj koja je završila prošlu sezonu. Dinamo je nervozno ušao, bez samopouzdanja, igrači nisu uhvatili ritam, a Shkupi je prijetio. Dinamo je bio bez raspoloženog pojedinca, osjetio se neki grč, mučenje, važnost ove utakmice ostavila je traga. Osim toga bilo je jako vruće u Skoplju i nije to bila dominacija koju smo očekivali. U nastavku smo vidjeli 10 minuta Dinama na jednom pravom nivou i to kada je ušao Menalo. Napravio je neke akcije, možda je i onaj njegov pogodak bio regularan, ali o tome ne mogu pričati. Taj dio igre bio je trag Dinamove dominacije koju smo očekivali. Nakon datog gola Ademija mogla se i dovršiti utakmica, ali nije. No, bilo je još nekoliko situacija, a nakon toga zadnjih 30 minuta bilo je preslika prvog poluvremena - igra u grču, Shkupi prijeti, a Dinamo čuva prednost. No, Dinamo je s makismalno prosječnom igrom uspio ostvariti cilj bez nekog izrazito raspoloženog igrača.

Ipak, valja tu istaknuti kapetana Arijana Ademija koji je ponovno spasio stvar.

- Ademi se, po ne znam koji put, pokazao kao spasitelj. Pojavio se opet u teškoj situaciji i spasi pogotkom. Osim toga dobar impuls utakmici dao je Menalo, bio je aktivan.

Kako komentira to da Josip Drmić nije zaigrao.

- Mislim da su se oni trajnije opredijelili na igru s jednom špicom, to je odluka trenera. Dao je prednost igračima koji su završili sezonu na uspješan način.

Lovi se ritam

Dinamo će u trećem pretkolu igrati protiv bugarskog Ludogoreca, no ako njega žele proći neće smjeti biti anemični.

- Dinamo u nastavku mora biti bolji, dolaze bolji protivnici. Ludogorec je poznat protivnik, nezgodna momčad iznad kvalitete Shkupija. Rekao bih da je između Shkupija i Dinama. No, Dinamo je bolji samo mora podići igru, ima materijala, potencijala, kvalitetu. Ipak je u startu sezone, lovi se prava forma, momčad nema pravi ritam, očekujem da će biti bolji i da će proći dalje.

