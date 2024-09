Bivši trener Barcelone: 'Spavao sam u Rakitićevom dresu. Livaji je nešto nedostajalo'

Dinamo je izgubio od Hajduka u derbiju šestoga kola Hrvatske nogometne lige rezultatom 1:0. Utakmicu i slavlje Hajduka na Maksimiru je uživo gledao Quique Setien, 65-godišnjak koji je vodio Barcelonu i Las Palmas. Setien je nekoć bio trener bivšeg hrvatskog reprezentativaca i trenutno zvijezde splitskih bijelih Ivana Rakitića u Barceloni te kapetana momčadi Marka Livaje s kojim je surađivao u klubu s Kanarskih otoka. Prokomentirao je zbivanja na terenu.

"Sjećam se u svoje igračko vrijeme igrača s ovih prostora koji su bili izvanredni, u čijem sam nogometu uživao. Davor Šuker? Igrao sam protiv njega. Sjećam se jedne finte koju mi je napravio. Shvatio sam da je to neka druga razina. Rakitić je za mene bio jako dobar igrač. Puno mi je pomogao jer osim što je fantastičan nogometaš i što je tip igrača koji su mi se uvijek sviđali, on je velika osoba. Radišan je, pošten i s jako puno kvaliteta. Razgovarali smo prije utakmice s Dinamom, a navečer sam mu poslao poruku s fotografijom sebe u njegovom dresu koji mi je dao. Stavio sam dres na sebe i spavao u njemu. Zaista krasan dečko, veliki nogometaš i sjajna osoba", rekao je Setien u razgovoru za Novu TV.

GALERIJA 15.000 ljudi stiglo je na Maksimir, pogledajte atmosferu na derbiju Dinama i Hajduka

U španjolskoj La Ligi Setien je starosjedioc koji je radio u mnogim klubovima, a na drugoj strani je nerijetko bio Luka Modrić i njegov Real Madrid. "Uoči jedne utakmice sam imao intervjue i svi su me ispitivali za Cristiana Ronalda, a ja sam rekao: 'Dobro, Cristiano je dobar, ali onaj koji se meni sviđa je Modrić'. I onda sam još malo pričao o njemu, a on me je sutradan, kad je utakmica završila, čekao sa svojim dresom", prisjetio se je Setien.

"Livaja nam je dao dobrih stvari, bio je dobar igrač, ali mu je nešto tada nedostajalo. Bio je potentan igrač, igrač kojeg sada vidimo. Nismo imali previše osobnog kontakta s njim jer nije znao jezik, ali je odradio dobre stvari. Halilović također, on je više poznavao španjolski. Izvanserijski je igrač u tehničkom smislu, donosio je dobre odluke na terenu, ali nedostajalo mu je kontinuiteta", dovršio je slavni trener.

VIDEO Kaos na derbiju! Navijači nasrnuli na svečanu ložu, slavni dinamovac ih smirivao