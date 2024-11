Bivši nogometaš (28) izgubio život u stravičnim poplavama, klub mu posvetio dirljivu objavu

Nekadašnji španjolski nogometaš Jose Castillejo (28) smrtno je nastradao u stravičnim poplavama koje su ovoga tjedna pogodile istok Španjolske. Vijest o njegovoj pogibiji prenijela je Valencia na njenim stranicama društvenih mreža. Iako Castillejo nikada nije zaigrao za prvi sastav Valencije, prošao je njenu klupsku akademiju. Nastupao je uglavnom za španjolske niželigaške klubove.

"Valencia žaluje zbog smrti Josea Castilleja, žrtve poplava. Jose Castillejo je prošao klupsku akademiju, bio je u klubu do U-18 momčadi te je nastupao za druge momčadi u regiji. Počivao u miru", stoji u objavi Valencije na društvenim mrežama.

