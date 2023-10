Bivši igrač Rijeke i Hajduka: 'Neće biti vatromet golova. Pjaca je pojačanje. Rijeka nema pritisak'

Posljednjih nekoliko godina svi govore o tome kako je HNL sve zanimljiviji i neizvjesniji, što i jest istina. Trenutačno se na tablici za prvo mjesto bore i Dinamo i Hajduk i Rijeka, a klecava koljena zagrebačke momčadi dala su vjetar u leđa ostalima.

Upravo će Rijeka i Hajduk danas od 18.30 sati odraditi svoju gladijatorsku borbu, arena je na Rujevici, a ulog velik. Jadranski derbi nije mala stvar, u pitanju su i bodovi i ugled. Najbolji sugovornik za ovu priču zasigurno je Saša Peršon (58) koji je nekoć igrao i za jedne i za druge.

Igraju igrači, ne atmosfera

– Sjećam se tih utakmica kao da su bile jučer. Karijeru sam započeo u Orijentu, pa otišao u Rijeku, gdje je i ostalo moje srce zbog početka nogometne karijere. Poslije me put odveo u Dinamo, pa Hajduk, i teško mi je to i uspoređivati jer oba su kluba tada bila velika. U Splitu se stvorila pobjednička momčad, igrali smo Ligu prvaka, osvojili smo dva prvenstva i dva kupa. U Dinamu je situacija bila malo drukčija, prve je godine još bila jugoslavenska liga, koja se počela raspadati, a sljedeće sezone krenula je hrvatska liga. Sve te tri sredine ostale su mi u lijepom sjećanju, ne volim raditi razlike, sve su to tri vrhunska kluba. U Rijeci sam počeo, a ime i prezime sam napravio igrajući u Dinamu i Hajduku – kaže nam Peršon, koji je sada u trenerskim vodama, vodi juniore Orijenta. Na pitanje za koga navija u jadranskom derbiju, ovako je odgovorio:

– Tu ne mogu izgubiti, igrao sam i za jedne i druge. To sve sada gledam iz trenerskog kuta, a ne navijačkog.

Obje momčadi imaju svoje prednosti i mane, kako bi ovaj susret mogao završiti?

– Mislim da tu nema izrazitog favorita. Rijeka je domaćin, ali igraju igrači, a ne atmosfera. Hajduk je takve utakmice igrao milijun puta. Ovaj susret bit će neizvjestan, taktički i ne vjerujem da će biti vatromet golova.

Rijeka ima stabilnu momčad, dobro igra, a dovela je i Marka Pjacu.

– On je veliko pojačanje. Kvalitetu je već pokazao u Dinamu, pa i vani, gdje su ga ozljede spriječile. Drago mi je da je došao upravo u Rijeku, vidjelo se već da je puno donio momčadi, no treba strpljenja za njega i prvenstvo. Za razliku od Dinama i Hajduka, Rijeka izgleda uigrano, kompaktna je, dobro izgleda, dobro igra, djeluje kao momčad. U Dinamu situacija trenutačno nije takva, tamo prodaju igrače pa novi dođu... Što se Hajduka tiče, mislim da se on još traži, treba se uigrati, ništa ne ide preko noći.

Hajduk na Rujevicu dolazi s optimizmom, kolo prije pobijedio je Dinamo 1:0.

– Vjerujem da dolaze pobijediti, svjesni su što to donosi. Bitno je samo ne izgubiti. Igrao sam takve derbije i u Splitu, Rijeci i Maksimiru, dolazilo se uvijek po tri boda. Sada su se vremena promijenila, zato je i prvenstvo zanimljivije. Rijeka je u situaciji da nema pritiska prvog mjesta, pritisak je na Hajduku i Dinamu da osvajaju prvenstva i kupove. Rijeka može čekati njihove pogrešne korake pa da se uključi u borbu za prvo mjesto. Sada su na tablici sve tri momčadi u borbi, a derbi utakmice su jako bitne: tko dobije, taj je u prednosti.

Na rasprodanu Rujevicu dolazi i Marko Livaja i to prvi put nakon incidenta s treninga hrvatske reprezentacije. Po gradu su osvanuli natpisi "Umri Livaja", je li ta mržnja ipak pretjerana?

– To su pojedinci. Na treninzima reprezentacije uvijek se pojave ljudi koji vole provocirati. Livaja se tada možda trebao praviti da ništa ne čuje. Da nije reagirao, taj provokator bi se vjerojatno pokupio. No, Marko mora biti spreman na to da će i sada biti provociranja, navijači to vole jer znaju da kad im provokacija uspije, igrač gubi koncentraciju. Ipak, Livaja je iskusan igrač, neće više reagirati. Najbolje se pokušati isključiti, uvijek netko nešto dobaci, ali nasmiješ se i nastaviš dalje.

Posljedica će u Dinamu biti

S obzirom na to da je naš sugovornik u Rijeci, pitamo ga kakva je atmosfera u gradu, žive li ljudi uistinu za ovu utakmicu?

– Baš je situacija takva da je Rijeka u vrhu i sada se ta utakmica stvarno iščekuje. Rujevica će biti puna, atmosfera je odlična, svi očekuju pobjedu Rijeke.

Budući da je Saša Peršon igrao i za Dinamo, pitamo ga kako komentira poraz od Ballkanija (0:2) u Konferencijskoj ligi.

– Kriza je krenula od one utakmice s AEK-om gdje je Dinamo ispao iz Lige prvaka pa je došla smjena trenera, a novi ne može preko noći posložiti neke stvari. Protiv Sparte su ponovno podbacili, ispali iz Europske lige, a sada je došao poraz koji ni Dinamo nije očekivao. No više nego zasluženo je izgubio. Posljedica će biti, svi su tihi, sve je moguće, ne bi me iznenadile smjene. Kako je Jakirović došao preko noći, tako može i otići preko noći. Dinamo sada mora dobiti Istru pod svaku cijenu pa reprezentativnu stanku dobro iskoristiti.

