VIDEO Čudesan derbi sjevera i golijada u Koprivnici! Slaven pobijedio s igračem manje

U prvom susretu 11. kola HNL-a nogometaši Slaven Belupa su pred svojim navijačima osvojili tri boda te su svladali Varaždin 3-2 (2-2).

U prvom poluvremenu su postignuta četiri gola. Prvo je Slaven Belupo vodio 2-0 golovima Tomislava Štrkalja 16. i Arbera Hoxhe u 18. minuti. No, Varaždin je uspio izjednačiti nakon pogodaka Jorga Pellumbija u 32. i Agona Elezija u 38. minuti.

Slaven Belupo je posljednjih dvadesetak minuta imao igrača manje zbog dva žuta kartona Libera, ali je Štrkalj unatoč tome zabio za pobjedu u 82. minuti. Slaven Belupo je time upisao drugu ligašku pobjedu u nizu.

Bolju igru na početku utakmice Slaven Belupo je vrlo brzo naplatio golovima. U 16. minuti Bosec je lijepo ubacio loptu, a još je bolji trzaj glavom napravio Štrkalj te pogodio gostujuću mrežu za 1-0.

Nije se još ni smirilo slavlje domaćih navijača, a Slaven Belupo je imao 2-0 nakon što je iskosa suprotni kut pogodio Hoxha.

Dva primljena pogotka u tri minute nisu bacila na koljena goste iz Varaždina. Trebalo je još malo vremena da se oporave od ta dva udarca, ali tada su gosti počeli napadati te ni njima nije trebalo puno vremena za dva gola, zabijali su u 32. i 38. minuti.

Prvo je najbolje u stvorenoj gužvi pred domaćim vratima reagirao Pellumbi i smanjio na 1-2, dok je potom dobru akciju novim golom zaključio Elezi, koji je pogodio za 2-2.

Prvu šansu u nastavku, u 54. minuti, imao je Slaven Belupo. Mioč je dobro proigrao Libera koji nije najbolje pucao. No, Liber je veću pogrešku napravio nešto kasnije, u 68. minuti je zaradio drugi žuti karton zbog čega je domaćin ostao s igračem manje na terenu.

Unatoč tome Slaven Belupo je odbio prilično mlake napade Varaždina te je do novog vodstva došao u 82. minuti. Topovski je sa 16 metara iskosa potegnuo i pogodio igrač utakmice Tomislav Štrkalj. Do kraja su gosti pokušali doći do 3-3, ali nisu uspjeli u tome. Sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.

Obje su momčadi ostale na istim pozicijama na ljestvici, Varaždin je peti, a Slaven Belupo s dva boda manje na osmom mjestu.

U subotu od 16 sati igraju Osijek i Rudeš, a potom u derbiju kola, od 18.30 sati na Rujevici, dvije vodeće momčadi prvenstva Rijeka i Hajduk. Kolo će završiti u nedjelju utakmicama Lokomotiva - Gorica od 15 sati te Dinamo - Istra 1961 od 17.15 sati.