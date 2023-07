Bivši hrvatski MMA borac boluje od teške bolesti i prikovan je za krevet. Uputio je apel za pomoć

Bivši hrvatski MMA borac Jasmin Solaković (51) koji dolazi iz Dugog Sela, trenutno se bori s teškom bolešću i prikovan je za krevet dok prolazi kroz proces kemoterapije. Boluje od zloćudnog bujanja stanica limforetikuluma koje pogađa u prvom redu tkiva limfnih čvorova, slezene, jetre i koštane srži.

Javlja se bezbolna limfadenopatija, ponekad praćena vrućicom, noćnim znojenjem, nenamjernim mršavljenjem, svrbežom...

‘- Ne pušim, ne pijem, treniram čitav život, aktivan sam u nogometu, trčim, ali eto i mene je zadesila malo ozbiljnija bolest. Na lijvoj strani vrata narasla mi je jedna podosta velika kvrga, a pregledom i punktiranjem ustanovljeno je da je bolest ‘Lymphoma Hodgkin de novo - poručio je u jednoj od objava na Facebooku.

Solaković gotovo svakog dana dobiva podršku na društvenim mrežama i moli za pomoć jer bez financija ne može ništa napraviti u svrhu poboljšavanja zdravlja.

- Dragi moji prijatelji i znanci, sad mi je najteže u životu. Nemoćan sam jer je takva bolest, a kemoterapija me iscrpljuje i muka mi je. Nisam prosjak, ali sad ovisim o dobrim ljudima, rodbini prijateljima i svima koji mi mogu financijski olakšati na bilo kakav način. Nemoćan sam jer ne mogu raditi, a bez financija ništa ne mogu. Ovisim o drugima i to me čini nesretnim, jer uvijek sam bio sposoban zaraiti i živjeti normalno. Želim biti što manje na teret svima, ali posebna hrana, lijekovi, prijevoz, osnovni životni troškovi, sve to košta. Zato tko može, prijatelji, pomozite mi koliko možete, bez obaveza, sve na osnovi dobre volje - poručio je Solaković.

Tijekom sezonskog rada, Solaković je 2018. godine na Pagu spasio život djetetu koje se utapalo. Jasmin je i branitelj iz Domovinskog rata u kojem je sudjelovao kao pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi.