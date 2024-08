Bivši as Dinama i Hajduka: Brozovićev nasljednik dobio je poziv. Imat će jako važnu zadaću

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za utakmice protiv Portugala i Poljske u sklopu Lige nacija. Na njemu više nema umirovljenih Domagoja Vide i Marcela Brozovića, od povratnika su tu Duje Ćaleta-Car i Kristijan Jakić, a od "novaka" pozvani su Petar Sučić i Igor Matanović.

"Liga nacija bit će nam dobra platforma za stvaranje momčadi koja će iduće godine krenuti u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U odnosu na ovogodišnji Euro, ostali smo bez dvojice senatora, Vide i Brozovića, ali zato nas sve raduje što je kapetan i dalje s nama - Luka je naša velika snaga na terenu i izvan njega. Naš prvenstveni cilj u Ligi nacija je posložiti momčad koja će krenuti u kvalifikacije za SP. To znači pronaći neka nova lica, isprobati neka nova kadrovska i taktička rješenja, a pritom zadržati ono što je bilo najvažnije u našim uspjesima - snažno zajedništvo, timski duh i pobjednički mentalitet", rekao je Dalić

GALERIJA Ovo je popis najskupljih igrača HNL-a! Jedan igrač je pomeo svu konkurenciju

Nekadašnji igrač Dinama i Hajduka Stjepan Deverić prokomentirao je za net.hr Dalićev popis počevši od Modrića:

"Ako je Luka Modrić odlučio igrati za reprezentaciju Hrvatske, onda i treba igrati. Bez obzira na godine. Luka je kapetan, dio momčadi, vrlo važna karika. Reprezentacija s njim i bez njega nije ista, a on još uvijek može igrati na visokom nivou. Njemu ne treba sad neko specijalno odmaranje, neka izbornik Dalić pronađe najbolji model nastupa za njega. To je stvar izbornika, ali Luka mora biti s reprezentacijom, on mora biti u sustavu i momčadi jer je prevažan, ako igra".

Brozovića više nema, mijenja li ga Kristijan Jakić?

"Što se tiče pozicije zadnje veznog, tu nema više Marcela, ali Dalić je pozvao Kristijana Jakića. Pozicija zadnjeg veznog je iznimno bitna jer je u sustavu 3-5-2 korektor vezne linije, onaj koji sve ispravlja od naprijed na jedan način, ali gledajte, svaka je pozicija na terenu jako je bitna. Igrač koji igra na poziciji zadnjeg veznog zatvara sve propuste što se dogode od naprijed. Danas se nogomet igra da nogometaš pokriva svoj prostor u sustavu, svoju poziciju, Sve ovisi o sustavu igre. Svatko svoj dio mora zatvarati, bez obzira obrana ili napad. Vidjet ćemo kako će to ispasti", kaže Deverić.

VIDEO