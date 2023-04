Bišćanov mentor: Rekao sam mu da je za seniore, da se ne smuca po omladinskim školama

Dinamo je ovog proljeća krenuo u preporod, pa je nakon promjena u upravi red došao i na novog trenera. Ako navijači maksimirskog kluba štuju neko igračko ime, to je onda Igor Bišćan (44), a baš je on dobio priliku na klupi plavih. Štoviše, njegova priča u Maksimiru mogla bi biti dobra jer se ispostavilo da je on talisman za klubove koje trenira.

Naime, 2017. je Rudeš odveo do Prve lige, sa slovenskom Olimpijom osvojio je 2018. dvostruku krunu, s Rijekom 2019. Hrvatski kup, a hrvatsku U-21 reprezentaciju redovito vodi na Euro. Sada ga pravi izazov čeka u Dinamu, a o Bišćanu smo razgovarali s ikonom HNL-a Stipom Brnasom (53), koji ga je trenerski mentorirao.

- Sjećam se svakog treninga, svake lopte. Kada je on krenuo na Akademiju, bio je kod nas, tada u Gorici, dva tjedna na praksi. Vodio sam treninge i svaki dan od jutra do mraka bio je s nama. On je čovjek s karakterom, ima karizmu, stav. Bolji je trener nego što je bio igrač. Pa on je s 15 godina odskakao od svojih vršnjaka. S njegovim bratom Hrvojem sam igrao, znam mu obitelj, jabuka ne pada daleko od stabla. Igračka karijera mu je bila odlična, šteta što je otišao u Liverpool. Da je otišao u neki drugi klub, napravio bi još neki veliki iskorak. Bio je premlad, velik je zalogaj to bio - kaže Brnas. Prisjetio se i zajedničkih dana u Rudešu gdje mu je Bišćan bio pomoćnik.

- Pitao me može li raditi sa mnom u Rudešu, može li biti juniorski ili kadetski trener, a ja sam mu rekao da odmah mora u seniore, da se ne smuca po omladinskim školama. On je to prihvatio i postao moj pomoćnik. U Rudešu smo napravili prave stvari.

Ostavio je trag i u svim drugim klubovima koje je vodio.

- Bio je okosnica, ali imao je temelje. U Rudešu smo već nešto napravili Marko Lozo i ja, nije došao na gotovo, ali donio je pozitivnu vibraciju zbog svoje osobnosti. Ja sam odgojio i Modrića, i Ćorluku, i Eduarda. Znam kako to ide, pomoćni trener ima više kontakta s igračima. On je davao impuls igračima razgovorom, pristupom, a oni su letjeli terenom, usvajali sve što smo očekivali. Nakon Rudeša je to nastavio u Olimpiji. On nikada ne gubi glavu, a energije ima napretek. Miran je i to prenese na momčad. Jako brzo je, u nekoliko godina, trenerski sazrio. U Rijeci je napravio iskorak u lošoj atmosferi, pokazao je zašto je on taj. Nisu mu smetali povici s tribina ni Armada, koja mu se kasnije poklonila. On ide usponom, nije preskakao stube. Vrhunac je doživio u mladoj reprezentaciji. Želim mu da sve to ponovi i s Dinamom.

Bišćan uvijek izgleda zamišljeno, s rukama na leđima sve mirno promatra, je li takav i inače?

- Osebujna je osoba. Privatno je nešto drugo, ima više uloga nego što možete zamisliti. Odličan je u svim sportovima, jedan je od najboljih tenisača. Sjajan je u "čitanju" igre, pogleda igrače i zna koliko je sati, suparnika "čita" savršeno.

Je li Dinamo dobar izbor za njega?

- Njemu treba vremena, a ono će pokazati da radi za njega. Treba pustiti trenera da napravi posao. Ima odlične suradnike i slično misle. Ima podršku kluba, tu mu je i Dario Šimić. Loša je klima stvorena oko Dinama već odavno, a ne znam zašto. Moj prijatelj i suradnik Ante Čačić postigao je velike rezultate s Dinamom, no svi griješimo u poslu. Je li prerano za Bišćana što je došao u Dinamo? Nikad nije prerano. Ima on dovoljno utakmica - kaže Brnas.

Osvrnuo se i na ono što Igora čeka, a to je kraj prvenstva.

- Prvenstvo je odavno odlučeno. Dinamo je nadmoćan. Svaka čast Hajduku, Rijeci i Osijeku, ali nemaju tu kvalitetu i na terenu se to dobro vidi. Bez obzira na sve padove, Dinamo ima dobar izbor igrača i svi su dobili šansu. Velike se promjene moraju dogoditi u Dinamu, netko mora sve to pomesti, riješiti uhljebe - zaključuje Brnas, šef škole Dinama iz Odranskog Obreža.

- U Obrežu vodim juniore i kadete, lijepo mi je, imam svoj mir. Pomažem koliko mogu igračima, trenerima, spreman sam jer sam učio i od Arsènea Wengera i od Osima, Čačića, Ivankovića, Kranjčara...