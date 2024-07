Bio je najplaćeniji igrač Dinama, Jakirović ga otpisao, sada trenira s drugoligašem

Josip Drmić (31) dok je igrao u Rijeci, bio je jedan od najboljih igrača HNL-a, zapeo je stoga za oko Dinamu i u aktualnom je hrvatskom prvaku imao ugovor do nedavno i to pravi ugovor po kojem je bio najplaćeniji igrač "modrih" s godišnjom zaradom od oko milijun eura.

Minule je sezone napustio zagrebačku momčad jer taj je ugovor istekao, a on trenutačno traži novi angažman. Do isteka ugovora radio je individualno, trebao je trenirati s juniorima, ali nije jer oni treniraju na umjetnoj travi, a on ima problema s koljenima. S obzirom na sve to, formu održava trenirajući s nogometašima Opatije na Kantridi.

Opatija će od ljeta igrati u SuperSport 1. NL, što je drugi rang hrvatskog nogometa, no malo je izgledno da će joj se Drmić priključiti.

Inače, on je dres Dinama nosio od ljeta 2022. godine, a s klubom je osvojio pet trofeja - dva naslova prvaka, jedan trofej pobjednika Kupa i dva Superkupa. U 63 odigrane službene utakmice upisao je 20 pogodaka i 11 asistencija.